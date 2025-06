Podría quedar cerca del puesto 100: Alejandro Tabilo sufre una lesión que complica su presencia en Wimbledon

No han sido días fáciles para Alejandro Tabilo (56°). Esta semana debió bajarse del ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch y este viernes comunicó a través de sus redes sociales que sufrió un desgarro del recto abdominal derecho grado tres.

“Hola a todos. Quería contarles que hoy después de hacerme varios estudios, confirmamos la lesión que sospechamos. Tengo un desgarro del recto abdominal derecho grado tres”, comenzó escribiendo en su cuenta de Instagram.

“Es una noticia que me tiene muy triste por las semanas que me dejará afuera sin poder competir. Todavía no tenemos claro cuándo vamos a poder volver, pero vamos a trabajar mucho y esforzarnos para que sea lo antes posible. Ojalá puedan entenderlo y seguir apoyándome. Nos vemos a la vuelta”, cerró.

Casi descartado de la gira de pasto

Esta complicación llega en un momento muy inoportuno en la carrera de Ale. Durante los próximos días defendía 400 puntos en la gira de pasto que tenía pactada, esto gracias al título que obtuvo el año pasado en el ATP de Mallorca, el que ahora debía disputar entre el 21 y 28 de junio.

Además, luego participaría en Wimbledon, el tercer Grand Slam del año, en donde defendía la tercera ronda alcanzada en 2024. Era el único representante nacional clasificado directamente al cuadro principal. El resto, Nicolás Jarry, Christian Garin y Tomás Barrios, deberán pasar por la qualy.

Foto: Felipe Zanca/Photosport FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Lamentablemente, los tiempos de recuperación para una lesión de estas características bordean las seis semanas, por lo que su ausencia es casi un hecho.

Si todo esto se confirma, el tenista nacional tendría un brusco descenso en el ranking ATP, en donde llegaría cerca del puesto 100.

Cabe destacar que esta no es la primera lesión en la temporada para el nacido en Canadá. Entre abril y finales de mayo también tuvo que detener su actividad a causa de un edema óseo en la muñeca izquierda.