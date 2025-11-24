Por agredir a un compañero: la insólita expulsión de jugador del Everton en su victoria ante el Manchester United.

Everton logró una de las victorias más llamativas de la temporada en la Premier League. El 1-0 sobre Manchester United quedó marcado por un hecho insólito: la expulsión de Idrissa Gueye por agredir a su propio compañero, Michael Keane, cuando apenas se jugaban 13 minutos de partido.

La acción se originó tras un error del volante senegalés, cuyo mal pase permitió un violento remate de Bruno Fernandes que por poco termina en gol para los locales. Keane, molesto por la desatención, encaró a Gueye para recriminarle la jugada. La discusión subió de tono inmediatamente y el mediocampista reaccionó con una cachetada al rostro del defensor, en una escena que sorprendió a todos.

El árbitro Tony Harrington, que estaba a pocos metros, no dudó y le mostró la tarjeta roja directa para Gueye. Lejos de calmarse, el jugador siguió discutiendo con Keane, obligando a que Jordan Pickford e Iliman Ndiaye intervinieran para contenerlo y evitar que la situación escalara aún más. El Everton quedaba con un hombre menos antes del primer cuarto de hora.

¡INCREÍBLE LO DE GANA GUEYE! El jugador del Everton discutió con su compañero Keane, le pegó una cachetada y se fue EXPULSADO en el arranque del partido ante Manchester United en Old Trafford. ¡INNNSÓLITO!



📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/sP0MJbPp88 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 24, 2025

A pesar del desconcierto inicial, los visitantes resistieron la presión del United. Con espacios para contragolpear, el Everton encontró el tanto que necesitaba. A los 29 minutos, James Garner recuperó el balón y asistió a Kiernan Dewsbury-Hall, quien eludió dos marcas y sacó un potente remate al ángulo derecho para el único gol del partido.

El triunfo es especialmente significativo para los Toffees, que solo habían ganado una vez en sus últimos 32 partidos de Premier League en Old Trafford. Con el resultado, alcanzan a Manchester United en la tabla, con 18 puntos en el undécimo puesto.