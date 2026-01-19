Por extremo calor: tenista turca ayuda a recoge pelotas que se desmayó en pleno partido del Abierto de Australia

El Abierto de Australia abre la temporada de tenis de cada año y ofrece duelos entre los mejores tenistas del mundo. Sin embargo, también es un evento marcado por las altas temperaturas que afectan a los deportistas, público y trabajadores.

Por ese motivo es que el torneo implementó la regla del “calor extremo“, la cual pretende proteger a los participantes de las temperaturas que pueden alcanzar los 40°C en el país oceánico. Gracias a esta normativa los árbitros tienen la capacidad de suspender encuentros o llamar a pausas de hidratación dependiendo de las características.

Fue en medio del partido entre la rusa Ekaterina Alexandrova (11ª WTA) y la turca Zeynep Sönmez (112ª) que una de las ball kids, mejor conocidos como recogepelotas, se desmayó debido al intenso calor. La situación causó preocupación inmediata y fue una de las protagonistas quien la socorrió.

La ayuda de Sönmez a la recogepelotas desmayada

La tenista turca ayudó a la afectada por el calor intenso en Australia. DAVID GRAY / AFP via Getty

Frente al desmayo de la niña, fue la tenista turca quien detuvo la acción para ir a ayudarla. Sönmez se acercó a la afectada, le habló y en seguida la ayudó a salir del sol para que se sentara en un lugar para que fuera atendida.

El actuar de la número 112 del mundo, se viralizó en redes sociales y fue aplaudida por su actuar en medio de un momento complejo en el primer Grand Slam del año.

Al final del encuentro, que se extendió por más de dos horas y media, Sönmez venció bajo el fuerte calor a la deportista rusa por parciales de 7-5, 6-4 y 6-4. En la siguiente ronda se enfrentará a la ganadora del choque entre Anna Bondár (74°) y Elizabeth Mandlik (182°).