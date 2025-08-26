Presidente de Alianza Lima carga contra la U: “Si le otorgan los puntos sería un precedente terrible”

Los incidentes entre Independiente y la U obligaron a la cancelación del partido. FOTO: Photosport

El futuro de la serie entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile, por los octavos de final de la Copa Sudamericana, continúa en plena incertidumbre. Mientras el Tribunal de Disciplina de la Conmebol delibera eventuales sanciones, el rival en cuartos de final mira con atención lo que ocurre en Paraguay.

Alianza Lima, escuadra que ya avanzó a la ronda de los mejores ocho equipos tras eliminar a Universidad Católica de Ecuador, espera a su rival para la llave que se comenzará a disputarse sí o sí el próximo 18 de septiembre en la capital peruana.

Jorge Zúñiga, presidente de los Íntimos, se refirió a los graves incidentes ocurridos en el partido que se jugó el miércoles 20 de agosto, desórdenes que obligaron a cancelar el encuentro en el inicio de la segunda mitad, cuando el marcador estaba 1-1, situación que ponía al equipo chileno en la próxima fase del torneo.

En ese escenario, el máximo dirigente del club incaico criticó fuertemente en lo ocurrido en Buenos Aires y, además, se mostró afectado por los hinchas heridos tras los disturbios protagonizados por ambas parcialidades.

“En primer lugar, quisiera transmitir en nombre de toda la familia aliancista nuestra solidaridad con las familias de las personas que fueron afectadas por esta tragedia. Nada justifica actos violentos, menos los acontecimientos ocurridos en Avellaneda. Estamos muy consternados, nos apena muchísimo todo esto, es una situación que enluta al fútbol a nivel mundial”, explicó el mandamás de la popular escuadra peruana en Willax.

Críticas a la U

Lo cierto es que la investigación respecto de los graves incidentes está en pleno desarrollo. Para las indagatorias, será clave la descripción de hechos que expusieron tanto el árbitro uruguayo Gustavo Tejera como los respectivos oficiales encargados del desarrollo de un duelo que terminó transformándose en una tragedia.

En esta instancia, tanto la institución argentina como la popular escuadra nacional tienen plazo hasta las 13 horas de este miércoles 27 de agosto para realizar sus descargos. Tras ese plazo, deberá dar un veredicto sobre el futuro de la llave.

Discusión que preocupa a los limeños, tal como queda retratado en las declaraciones del timonel íntimo, quien opinó que si los puntos se otorgan a los azules será un “precedente terrible” en competiciones internacionales.

“Si le otorgan los puntos a la U. de Chile sería un precedente terrible, porque implicaría que mañana yo gane de local y en el segundo yo genere actos de violencia para poder pasar. Creo que la Conmebol está en una situación complicada. El equipo que estaba en posición de pasar de fase, que es U. De Chile, se les imputa como iniciadores de estos lamentables acontecimientos”, advirtió Zúñiga.

Además, agregó que “esta tragedia nos genera sentimientos encontrados, porque nos hubiera gustado que no ocurriera y pasáramos jugando, que es lo que este equipo merece”.