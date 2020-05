Presidente de la liga española espera que el fútbol vuelva el 12 de junio

En España empiezan a vislumbrar el retorno del fútbol. Con la certeza, claro está, de que la actividad no será la misma y de que deberán extremarse las medidas de precaución a causa del coronavirus. El presidente de La Liga, Javier Tebas, se anima incluso a plantear una fecha para la vuelta a las canchas.

“No lo sé, dependerá de las fases. Me gustaría que fuera el 12 de junio. Dependerá de las fases. Dependerá de los repuntes del virus... La Primera y la Segunda División acabarán a la vez. Va a haber fútbol todos los días durante 35 días”, explica el directivo en El Partidazo, dejando establecida la estrechez de la nueva calendarización.

Luego habla de los cambios que sufrirá la actividad. “Hay que adaptarse a las circunstancias y es lo que hemos trabajado. Los partidos serán igual, pero sin afición. No es igual para los jugadores cómo llegar a los partidos, los entrenamientos o cómo actuar en casa con tu familia para llegar en las mejores condiciones y sin amenazar a terceros”, sostiene.

El dirigente enfrenta las críticas de quienes señalan que parece apurado por el regreso a las canchas. “Yo no lo llamaría oposición, lo llamaría ignorancia. Sobre lo que se puede y lo que no se puede hacer. El fútbol no es un deporte de fácil transmisión. El virus se transmite por la saliva. El riesgo va a ser prácticamente nulo en un partido porque se van a practicar unos test cuyo porcentaje de error es de un 5 %. Hay un informe que dice los jugadores pasan frente a frente de media no más de 67 segundos en un partido. El riesgo sería si estuvieran unos 15 minutos”, plantea.

Luego alude a temas prácticos. “No se va a viajar siempre en el día. Estamos trabajando en esos protocolos de los viajes. También lo hacemos contra esa soledad del cemento y del eco. Estamos haciendo unas pruebas virtuales y de sonido. Estamos mirando incluso temas de interactuación durante los partidos. Ahora, incluso, vamos a poder ofrecer otro tipo de imágenes. Sin aficionados en el campo, intentaremos aprovechar para hacer cosas interesantes en las retransmisiones. En cuanto a las concentraciones, nos marca lo que hace la Bundesliga. Yo puedo anunciar que la concentración que teníamos prevista, a raíz de los resultados de los test, la del día 18 no va a ser obligatoria y la vamos a retrasar una semana. A raíz de estos resultados, solamente 5 positivos, no creemos necesarias esas concentraciones. Era por seguridad. En la Bundesliga ya se han concentrado hoy. No me extrañaría que cuando acabe la Liga los jugadores puedan celebrar dándose abrazos”, sentencia.