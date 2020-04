Presidente de Racing y el futuro de Marcelo Díaz: “Escucharemos lo que él piensa”

Marcelo Díaz planteó la posibilidad de volver a Universidad de Chile para 2021, situación que altera el devenir de Racing, su actual equipo, pensando en la continuidad o no de Carepato en la Academia. El presidente del club argentino, Víctor Blanco, se refirió a este tema y le puso paños fríos a esta idea, que ilusiona a los hinchas laicos.

“Somos muy prudentes en ese sentido, el contrato de Chelo vence en el 2021, es un jugador extraordinario, nos dio un salto de jerarquía impresionante. El diálogo siempre está, escucharemos lo que él piensa y tomaremos la mejor decisión para el club y para Racing”, dijo el empresario, quien también está inquieto por el futuro de su capitán, Lisandro López, quien acaba contrato en junio.

Respecto a la situación del fútbol argentino, en la cual se discute un posible cambio de formato, incluyendo más equipos y suspender los descensos, Blanco dio a conocer la postura de Racing: "Si el campeonato no se termina, porque no se puede jugar por la pandemia, Racing va a acompañar que no haya descensos. Si hay algo que no queremos es que bajen clubes por escritorios, que los partidos se ganen y pierdan en la cancha. Si se termina, los descensos deben continuar, no se debe cambiar a la mitad".

En esta jornada, el plantel profesional de los albicelestes recibieron una vacuna antigripal, la que fue proporcionada a domicilio para cada futbolista.