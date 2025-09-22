Promesa del automovilismo mundial revela que padece de cáncer de cerebro y de pulmón.

El mundo del automovilismo británico se ha visto sacudido por la impactante noticia de que Will Macintyre, joven piloto de 18 años, enfrenta un grave diagnóstico de salud. A través de una publicación en Instagram, el corredor reveló que sufre cáncer de cerebro y de pulmón, enfermedad que lo mantiene alejado temporalmente de los circuitos.

“Esta es una publicación muy diferente a las habituales, pero voy a decirlo sin rodeos. Durante los últimos meses, no me he sentido muy bien y ahora empiezo a entender un poco mejor por qué”, escribió, quien acompañó su mensaje con imágenes desde la clínica donde recibe tratamiento.

Macintyre destacó la labor del personal médico del Hospital Milton Keynes, describiéndolos como un equipo “increíble” que lo ha ayudado a elaborar un plan de lucha contra la enfermedad. “Por desgracia, ¡es tan grave como parece!”, añadió, reflejando la seriedad del momento que atraviesa.

El piloto inició su carrera en karting, ganando en 2019 el Campeonato Italiano en la categoría 60 Mini. Pasó directamente a los autos a los 14 años. Su paso por el Campeonato Ginetta Junior en 2022 lo consolidó como promesa, terminando segundo y como mejor novato tras una dura lucha con Josh Rowledge.

Ese mismo año debutó en la Fórmula 4 en la final del Campeonato GB4, logrando dos segundos puestos en tres carreras. En 2023 compitió en el Campeonato Británico de F4 con Hitech GP, consiguiendo 12 podios y dos victorias en Thruxton y Knockhill, y finalizó segundo del campeonato a solo 13 puntos del campeón Louis Sharp.

En 2024 Macintyre subió al Campeonato GB3 con Hitech, donde brilló desde su debut con una victoria en Oulton Park, logrando posteriormente triunfos en Silverstone y Spa-Francorchamps. Su consistencia le permitió terminar quinto en la clasificación final y ayudar a Hitech al segundo puesto por equipos, destacando como uno de los pilotos más regulares de la temporada.

Para 2025 se unió a Elite Motorsport en GB3, obteniendo una victoria y dos podios antes de que su temporada terminara de forma prematura debido a los diagnósticos.

“Desgraciadamente, no podré competir en un futuro próximo. Pero den por seguro que, en cuanto pueda, volveré al volante, que es donde debo estar”, escribió.

El piloto aprovechó la instancia para agradecer el apoyo de sus amigos y familiares que lo acompañan. La comunidad del automovilismo, tanto en el Reino Unido como internacionalmente, ha respondido con mensajes de aliento y solidaridad en los comentarios.