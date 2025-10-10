¿Qué selecciones juegan este sábado en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
Durante la jornada de hoy se llevarán a cabo los primeros duelos de los cuartos de final de la competencia.
Este sábado comienzan los cuartos de final del Mundial Sub 20 de Chile en el que las selecciones intentarán meterse dentro de los cuatro mejores elencos de la competencia.
A partir de las 17.00 horas, España se medirá contra Colombia en el estadio Fiscal de Talca. Luego, en el turno de las 20.00 horas, México y Argentina harán lo propio en el Estadio Nacional.
Los partidos del sábado 11 de octubre
17.00 España vs. Colombia / Transmite Dsports y DGO
20.00 México vs. Argentina / Transmite Dsports y DGO
