¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?
Durante la jornada de este jueves 9 de octubre se desarrollarán los últimos duelos por el paso a los cuartos de final de la competencia.
Este jueves se desarrollarán los últimos partidos por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.
El estadio El Teniente de Rancagua será testigo del paso de los últimos clasificados a los cuartos de final de la competencia.
En el primer turno, desde las 16.30 horas, Estados Unidos se medirá contra Italia. A continuación, Marruecos y Corea del Sur lucharán por el último cupo.
Los partidos del jueves 9 de octubre
16.30 Estados Unidos vs. Italia / Transmite Dsports y DGO
20.00 Marruecos vs. Corea del Sur / Transmite Dsports y DGO
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.