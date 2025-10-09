SUSCRÍBETE
El Deportivo

¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

Durante la jornada de este jueves 9 de octubre se desarrollarán los últimos duelos por el paso a los cuartos de final de la competencia.

Pablo Retamal V.Por 
Pablo Retamal V.
MARTIN THOMAS/PHOTOSPORT

Este jueves se desarrollarán los últimos partidos por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El estadio El Teniente de Rancagua será testigo del paso de los últimos clasificados a los cuartos de final de la competencia.

En el primer turno, desde las 16.30 horas, Estados Unidos se medirá contra Italia. A continuación, Marruecos y Corea del Sur lucharán por el último cupo.

Los partidos del jueves 9 de octubre

16.30 Estados Unidos vs. Italia / Transmite Dsports y DGO

20.00 Marruecos vs. Corea del Sur / Transmite Dsports y DGO

