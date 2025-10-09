¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

Este jueves se desarrollarán los últimos partidos por los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile 2025.

El estadio El Teniente de Rancagua será testigo del paso de los últimos clasificados a los cuartos de final de la competencia.

En el primer turno, desde las 16.30 horas, Estados Unidos se medirá contra Italia. A continuación, Marruecos y Corea del Sur lucharán por el último cupo.

Los partidos del jueves 9 de octubre

16.30 Estados Unidos vs. Italia / Transmite Dsports y DGO

20.00 Marruecos vs. Corea del Sur / Transmite Dsports y DGO