¿Qué selecciones juegan hoy en el Mundial Sub 20? ¿Dónde se pueden ver los partidos?

Este lunes continúa la acción en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. En esta jornada Francia y Sudáfrica se enfrentarán a las 17.00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua por el Grupo E.

En el segundo turno, Estados Unidos competirá contra Nueva Caledonia a partir de las 20.00 horas. Ambos duelos serán transmitidos por Dsports y vía streaming por DGO.

En Talca, por su lado, el primer duelo del día será entre Noruega y Nigeria en el estadio Fiscal a las 17.00 horas, válido por el Grupo F, y estará disponible a través de Dsports y DGO.

A este duelo le seguirá el que protagonicen Colombia y Arabia Saudita desde las 20.00 horas. Además de Dsports y DGO, este será transmitido por Chilevisión, chilevision.cl y MiCHV.