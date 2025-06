Quién es el capitán del Urawa Red Diamonds que encendió las redes sociales tras ignorar a los jugadores de River Plate

Los jugadores de River Plate y los de Urawa Red Diamonds, de Japón, ya estaban en la cancha del Lumen Field, de Seattle. En una de las ceremonias previas al inicio del duelo, los futbolistas del elenco Millonario esperaban saludarse con los del equipo nipón luego de que estrecharan las manos con los árbitros del compromiso. El primero en la fila era Marius Høibråten, capitán del elenco asiático, quien cumplió el protocolo con los jueces y, mientras algunos argentinos lo esperaban con la mano abierta, pasó lentamente, firme, sin ni siquiera mirarlos.

Su acción molestó a algunos colegas de River Plate. Pezzella y Montiel lo miraron raro, mientras que sus compañeros de equipo sí siguieron los establecido y saludaron a los jugadores transandinos. El comportamiento de Høibråten fue noticia rápidamente en todo el mundo y el video se compartió en redes sociales.

Marius Høibråten, capitán del Urawa, es TENDENCIA en redes sociales tras el partido vs. River. ¿Por qué? ¡NO SALUDÓ a los jugadores del Millonario! 😱



📺 Mirá los partidos de #DisneyPlus de la #FIFACWC 🏆🌎 en el Plan Premium pic.twitter.com/4OKsKEkPdz — SportsCenter (@SC_ESPN) June 17, 2025

Además, lo sucedido también desató la furia de los hinchas del equipo que entrena Marcelo Garllardo. En las últimas horas, las redes sociales del jugador europeo se llenaron de imágenes e insultos de argentinos.

¿Quién es Marius Høibråten?

Marius Høibråten es un defensor central noruego de 30 años que debutó profesionalmente en 2011 en el Lillestrøm SK de su país. Además, en sus inicios formó parte de las selecciones Sub 17, Sub 19 y Sub 21.

Luego defendió clubes menores de Noruega, como Strømmen IF, Strømsgodset IF y Sandefjord Fotball. En 2020 su carrera dio un salto: fichó por el Bodø/Glimt, uno de las escuadras más grandes de esa liga, en donde permaneció poco más de dos años y medio y levantó dos títulos de Primera División.

En enero de 2023 se confirmó su arribo al Urawa Red Diamonds de Japón, elenco en el que se ganó rápidamente un puesto en la última línea y se trasformó en uno de los líderes del plantel. En Asia, a pocos meses de su llegada, ganó la copa más importante de su carrera: la Liga de Campeones de la AFC, la temporada 2022-2023.

Con el equipo nipón este año suma 21 partidos en la actual edición de la Primera División de ese país, todos de titular. Registra un gol y un total de 1.890 minutos en la cancha.