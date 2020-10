Quinteros: “Pensar en el dinero antes que jugar mejor es una manera equivocada de pensar”

En la antesala del crucial partido ante Jorge Wilstermann por la Copa Libertadores, el técnico de Colo Colo Gustavo Quinteros manifestó sus impresiones acerca del encuentro que determinará su futuro en el certamen internacional.

El DT se mostró entusiasmado, pues podrá contar con varios jugadores. “Pudimos recuperar a Campos, Valencia, Parraguez... Blandi está un poco mejor que lo que estaba para el partido anterior. Cada uno vuelve de una lesión, todavía no están al cien para jugar los 90 minutos. Pero sí nos pueden dar muchas cosas. Estamos recuperando de a poco a los jugadores y vamos a estar con más variantes”, celebró.

Ante la implicancia del encuentro, el DT insistió en la idea de descomprimir el ambiente. “Tenemos que apartarnos de los pensamientos del resultado final y del dinero que pueda entrar, tenemos que trabajar mucho en la preparación. Y hablé mucho con los jugadores sobre esto. El objetivo tiene que ser prepararlos muy bien, ir mejorando en lo que corresponde para llegar a un momento en que el equipo esté capacitado para superar a los rivales futbolísticamente. Tenemos que pensar en el funcionamiento y en jugar cada vez mejor por más tiempo en los partidos”, indicó.

Al ser reiterarle la consulta por el dinero que podría ingresar al club (US$ 1 millón), el estratega insistió en que el foco debe estar en otro lado. “Pensar en el dinero antes que jugar mejor es una manera equivocada de pensar. Estamos en una situación muy difícil en todo sentido, pero estamos saliendo de a poco. Veo unas ganas, una entrega y una voluntad para salir adelante en poco tiempo”, apuntó.

Con respecto a los lesionados, el estratega insistió en su idea de preservar el hermetismo, tal como lo había manifestado a La Tercera este fin de semana. “No me gusta hablar de los jugadores que no van a jugar, porque no quiero dar información a los rivales. Barroso está en duda y es difícil que llegue. Mouche está en duda también", sostuvo.