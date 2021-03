Quinteros tiene en la mira a Fabricio Formiliano como central de Colo Colo

La contratación de un zaguero central se ha transformado en la prioridad para Colo Colo en los últimos días. Si antes era un centro atacante, la recuperación de Nicolás Blandi ha dejado atrás ese problema. Hoy, Gustavo Quinteros ha pedido expresamente un zaguero central a la directiva y uno de sus candidatos es el uruguayo Formiliano, según se enteró El Deportivo.

El defensor de Peñarol tiene 28 años de edad y ya jugó contra los albos el año pasado, por la Copa Libertadores. Mide 1,85 m. de estatura y su mejor perfil es el derecho. Tiene contrato hasta diciembre de este año con el cuadro Manya y su nombre, incluso, estuvo en el radar de Internacional de Porto Alegre, según los medios charrúas.

El jugador nacido en la ciudad de Salto se formó futbolística en el club Danubio, donde debutó en la primera categoría en 2011. Después de cinco temporadas con La Franja se fue cedido a Newell’s Old Boys, donde disputó sólo 17 partidos en casi un año y medio con La Lepra.

En julio de 2017 fichó por Peñarol como jugador libre. Después de casi cuatro años con los carboneros, el defensor ha disputado 126 partidos en los que marcó 16 tantos, además de conseguir ocho títulos.

Hoy, el ex seleccionado juvenil de Uruguay es uno de los apuntados por el entrenador de los albos, aunque no es el único candidato que manejan en la dirección deportiva.

Las dudas

Sin embargo, en la directiva de Blanco y Negro no están del todo convencidos de la opción de Formiliano. Según confirmaron a El Deportivo, los apuntes sobre las condiciones del charrúa no son del todo buenas.

En su momento, el ex ayudante técnico de Jorge Wilstermann (rival de Colo Colo y Peñarol en la Copa 2020), el ex arquero Sergio Javier Migliaccio, describió al jugador como “un defensor que no es tan rápido, que no tiene tanta dinámica. Para el fútbol uruguayo está bien, porque las canchas son más pesadas, pero es un poco lento para el fútbol chileno. Aunque juega bien en la última línea”.

Asimismo, pese a que le queda un año de contrato con el cuadro Mirasol, las cifras que bordean la posible llegada no convencen a los albos. En ese escenario, hay otras opciones que también podrían llenar el vacío que dejó la partida de Julio Barroso.