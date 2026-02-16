SUSCRÍBETE
    Red Bull Cerro Abajo 2026: Sebastián Holguín triunfa en Valparaíso y se corona “Rey del Puerto”

    Con una bajada de 2 minutos, 15 segundos y 43 centésimas, el colombiano de 21 años Sebastián Holguín ganó la Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026 y le devolvió el título a Colombia tras 13 años.

    Madelynne Alegría

    Con una bajada desde el Cerro Cárcel hasta la Plaza Aníbal Pinto, el colombiano Sebastián Holguín se coronó este domingo campeón del Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2026, en Chile, tras registrar un tiempo de 2 minutos, 15 segundos y 43 centésimas. El rider de 21 años se quedó con la 22ª edición del evento y devolvió el título a Colombia por primera vez desde la victoria de Marcelo Gutiérrez en 2013.

    Entre escaleras empinadas, callejones estrechos y saltos, cada error podía costar el podio. La competencia de downhill urbano más extrema del mundo fue de infarto, sin embargo Holguín no falló y tras completar los 1,6 kilómetros del circuito se coronó como el mejor de la jornada superando en una ajustada definición al francés Adrien Loron y al chileno Felipe Agurto.

    “Fue impresionante, una gran carrera, puse todo en la bajada. Estoy muy muy feliz y voy a disfrutar este tremendo triunfo. Estuve muy tranquilo en la partida y sabía que podría bajar algunos segundos de mi tiempo de la clasificación. En mitad del recorrido sentí que podía ganar, explicó tras cruzar la meta el nuevo “Rey del Puerto”.

    El podio de Valparaíso Cerro Abajo

    El europeo de 33 años Adrien Loron terminó segundo con 2:16.221, mientras que el rider nacional Felipe Agurto completó el podio con 2:17.722, quedando a poco más de dos segundos del ganador.

    La carrera realizada en las coloridas calles de Valparaíso tuvo como sorpresa el quinto lugar del checo Tomás Slavík, quien con un tiempo de 2:18.281 no pudo retener su título, el cual ya había ganado cuatro veces: en 2017, 2018, 2023 y 2025. Quien además días antes de la carrera estaba emocionado por obtener su quinto título y conservar la corona.

    Con este resultado, Holguín inscribe su nombre en lo alto del reciente evento, que en los últimos años ha tenido como campeones a Slavík (2025 y 2023), el brasileño Lucas Borba (2024) y el chileno Pedro Ferreira (2022). Ahora, el título cambia de manos y vuelve a Colombia en esta edición del descenso más emblemático del mundo.

