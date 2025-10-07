Revisa la formación de la Roja de Córdova que busca instalarse en cuartos de final del Mundial Sub 20 ante México. . Por @laroja

La Roja Sub 20 busca instalarse en los cuartos de final del torneo. El equipo de Nicolás Córdova enfrenta a México en Valparaíso. Chile espera dejar atrás la tensión de la fase de grupos y ser parte de los ocho mejores del certamen. “Para ellos es nuevo en general jugar con esta cantidad de público, ser el centro de atención del fútbol chileno, se han visto expuestos por primera vez a una crítica grande porque no hemos podido consolidar los resultados”, dijo el DT.

En esta ocasión, la Selección salta al campo con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Ian Gárguez, Nicolás Suárez, Patricio Romero; Nicolás Cárcamo, Milovan Celis, Agustín Arce; Vicente Álvarez, Juan Francisco Rossel y Lautaro Millán.

📋 ¡El XI Titular de #LaRoja 🇨🇱 Sub-20 para los Octavos de Final mundialistas!



Los elegidos para enfrentar a México en la Fase Final de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 2025™️ 🔝❤️‍🔥



¡EN VALPARAÍSO Y CON NUESTRA GENTE, VAMOS CHILE! 👏🆑#VamosLaRojaSub20#SiempreConLaRoja pic.twitter.com/t9FVIcMhnD — Selección Chilena (@LaRoja) October 7, 2025

Más allá de las declaraciones, el diagnóstico dentro del plantel es claro: Chile necesita mejorar en la concentración y en la eficacia para transformar su idea en resultados. “Nos dan vuelta el partido por detalles. Nosotros dominamos gran parte del juego, ellos jugaban a la contra y a los segundos balones. La concentración es clave”, reconoció Juan Francisco Rossel tras la caída ante Egipto.

A horas del duelo, Córdova habló de las claves del contrincante. “Es un rival muy complejo. Hemos visto sus partidos con más detalle, han cambiado de esquema. Tiene jugadores de muy buen pie, que llevan mucho rato jugando en los principales equipos de la liga mexicana. Será un partido abierto, ellos proponen mucho. Va a ser un partido muy entretenido”, concluyó.