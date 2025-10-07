Revisa la formación de la Roja de Córdova que busca instalarse en cuartos de final del Mundial Sub 20 ante México
La Selección se trasladó a Valparaíso para ir por la clasificación a la ronda de los ocho mejores.
La Roja Sub 20 busca instalarse en los cuartos de final del torneo. El equipo de Nicolás Córdova enfrenta a México en Valparaíso. Chile espera dejar atrás la tensión de la fase de grupos y ser parte de los ocho mejores del certamen. “Para ellos es nuevo en general jugar con esta cantidad de público, ser el centro de atención del fútbol chileno, se han visto expuestos por primera vez a una crítica grande porque no hemos podido consolidar los resultados”, dijo el DT.
En esta ocasión, la Selección salta al campo con Sebastián Mella; Felipe Faúndez, Ian Gárguez, Nicolás Suárez, Patricio Romero; Nicolás Cárcamo, Milovan Celis, Agustín Arce; Vicente Álvarez, Juan Francisco Rossel y Lautaro Millán.
Más allá de las declaraciones, el diagnóstico dentro del plantel es claro: Chile necesita mejorar en la concentración y en la eficacia para transformar su idea en resultados. “Nos dan vuelta el partido por detalles. Nosotros dominamos gran parte del juego, ellos jugaban a la contra y a los segundos balones. La concentración es clave”, reconoció Juan Francisco Rossel tras la caída ante Egipto.
A horas del duelo, Córdova habló de las claves del contrincante. “Es un rival muy complejo. Hemos visto sus partidos con más detalle, han cambiado de esquema. Tiene jugadores de muy buen pie, que llevan mucho rato jugando en los principales equipos de la liga mexicana. Será un partido abierto, ellos proponen mucho. Va a ser un partido muy entretenido”, concluyó.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.