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    Romelu Lukaku entra en rebeldía tras quedarse en Bélgica y Napoli amenaza con apartarlo del club

    El delantero prefirió tratarse una lesión de cadera en su país, lo que provocó que su club anunciara posibles medidas disciplinarias.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Romelu Lukaku entró en rebeldía. Jennifer Lorenzini

    Un verdadero terremoto desató el delantero Romelu Lukaku, luego de que decidiera quedarse en Bélgica para tratar una lesión en la cadera. La determinación provocó que su club amenazara con apartarlo y sancionarlo.

    “Romelu Lukaku no respondió a la convocatoria para la reanudación hoy de los entrenamientos”, señaló el vigente campeón de Italia en un comunicado.

    “El club se reserva la posibilidad de adoptar las medidas disciplinarias oportunas, así como de examinar la continuidad de la actividad del jugador en el grupo por tiempo indefinido”, añadió el tercer clasificado en la Serie A.

    El atacante fue convocado para la gira de su selección por Estados Unidos. Sin embargo, tuvo que renunciar a estos dos partidos de preparación para el Mundial de 2026 debido a problemas en una cadera, según explicó este lunes en un extenso mensaje en Instagram.

    “He decidido hacer mi rehabilitación en Bélgica pero nunca podría darle la espalda a Nápoles, nunca”, afirmó ante las críticas de internas y de los hinchas.

    “Todo lo que quiero es jugar y ganar para mi equipo, pero no estoy al 100% físicamente y eso tiene un impacto en mi mente”, añadió.

    Pobre temporada

    Durante la pretemporada, Lukaku sufrió una lesión en un muslo, lo que impidió su retorno a las canchas hasta el pasado mes de enero.

    El goleador de 32 años desde entonces ha disputado, como suplente, siete partidos, cinco de ellos en liga, y ha marcado un tanto, para un total de 64 minutos de juego.

    El rendimiento ha sido muy lejano al que mostró en 2024 y parte de 2025 y aún más si se considera lo realizado en su paso por Chelsea, Manchester United y el Inter de Milán.

    Más sobre:FútbolNapoliBélgicaRomelu LukakuMundial 2026

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