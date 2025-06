Sabe que será titular y tiene ganas de revancha: Alexis Sánchez recupera la alegría en la Roja para desafiar a Argentina

Alexis Sánchez termina exitosamente una de las jugadas de ataque que instruye Ricardo Gareca, a quien había saludado afectuosamente. Son las primeras horas del Niño Maravilla en Juan Pinto Durán y el contingente con el que trabaja el entrenador es reducido, lo que resalta aún más la presencia del símbolo de la Generación Dorada. Apenas advierte que el balón toca las redes, el tocopillano celebra, como si se tratara de alguna de las conquistas que convirtió en tiempos más felices y en muchos encuentros decisivos. La historia del fútbol chileno tiene inscritos varios de esos.

En el añoso centro de operaciones de la Selección reparan en el alentador síntoma. Dicen que si Alexis sonríe, todo está mejor. También conocen la otra versión: la del tímido, introvertido y, a veces amurrado. También perciben sus deseos de revancha, después de completar su peor campaña desde que está en Europa. Paradójicamente, con la camiseta del Udinese, la misma que le sirvió como trampolín para tocar el cielo en el Viejo Continente. En sus pies y en ese impulso residen las últimas opciones matemáticas de la Roja de alcanzar el repechaje, en los decisivos encuentros ante Argentina y Bolivia.

Como niño con juguete nuevo: Alexis Sánchez recupera la sonrisa en las horas más cruciales de la Roja

Sánchez apareció el jueves en el histórico complejo de la avenida Amador Neghme. Se sumó inmediatamente a los entrenamientos. Salvo las clásicas sesiones de trabajo con el equipo médico, no ha habido concesiones respecto de sus rutinas.

Recuperado de los problemas físicos que le impidieron rendir a la altura de las expectativas en la temporada de la Serie A (436 minutos en 13 partidos, sin goles) ni en la Copa Italia (46 minutos en un partido, también sin anotar), el delantero parece dispuesto a entregar el último esfuerzo para intentar revertir el designio que carga una Selección que cierra la tabla de las Eliminatorias, con 10 puntos, cinco menos que los que acumula Venezuela, el combinado que ocupa el hoy preciado séptimo puesto: el que da el derecho a disputar el repechaje.

La temporada en el equipo bianconero no lo dejo contento. De hecho, fue público el reproche al técnico Kosta Runjaic respecto de su escasa continuidad. Los cruces se dan a través de las redes sociales, aunque Gianluca Nani, el director deportivo del club, golpeó la mesa para zanjar la disputa. El ejecutivo se puso del lado del técnico. "El técnico nunca dudó de Sánchez, ni siquiera en los momentos más complicados. Es cierto que no terminamos bien la temporada y lo lamentamos. Pero eso es culpa nuestra. Debemos fijarnos en lo que podemos hacer, no en lo que pueden hacer los demás”, explicó el secretario técnico al canal local TV12.

Alexis Sánchez, en Juan Pinto Durán (Foto: Carlos Parra-Comunicaciones FFCh)

El ariete formado en Cobreloa ha exhibido su mejor faceta. “Se le ha visto activo y de buen ánimo”, revelan desde la intimidad del recinto, otra vez reparando en el buen signo que suele representar ese semblante. Reparan, incluso, en que, a los 36 años, el futbolista quizás pretenda enfocarse en disfrutar la recta final de su participación en el combinado nacional, y con seguridad sus últimas Eliminatorias, sin apagar el gen competitivo que llegó a convertirlo en uno de los mejores atacantes del mundo.

El socio

Para conseguir los puntos indispensables para el objetivo, la Roja necesita goles. Sin embargo, en la lista de Gareca no aparece ningún centrodelantero. El estratega no consideró a Eduardo Vargas, el histórico socio de Sánchez en el ataque de la Selección, ni a Fernando Zampedri, quien se nacionalizó precisamente para aportarle contundencia ofensiva a una Selección que ha marcado apenas nueve tantos. Esa deficiente productividad solo supera a la de Bolivia, que ha convertido seis. Por cierto, el cruzado incluso se alcanzó a someter a trabajos de hipoxia, como preparación para la exigencia que significan los 4.150 metros de altitud de El Alto, el gran aliado de la Verde.

En los aprontes, Sánchez se ha abocado a realizar trabajos de finiquito, muy probablemente un adelanto de la función que cumplirá ante transandinos y altiplánicos. Salvo Víctor Dávila, a quien ha ocupado como referente de área (con un peak en el amistoso ante Paraguay, la mejor exhibición futbolística de su ciclo), en la lista hay, fundamentalmente, extremos: Maximiliano Guerrero, Darío Osorio, Lucas Cepeda y Alexander Aravena son las otras opciones. Sin embargo, por su tendencia a estar en contacto con el balón, también es previsible que Sánchez se conecte con los volantes.

En los trabajos, ha formado una interesante dupla con Osorio. No es casual. El jugador del Midtjylland es uno de los que más le llama la atención. En principio, por sus condiciones técnicas y físicas, que empiezan a generar interés en Europa. Y, luego, porque también proviene de una localidad pequeña. También los une una personalidad introvertida, de la que suelen desprenderse cuando ingresan al campo de juego.