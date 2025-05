Salas vs. Salas: el Comandante se rebela al Matador y aparece en la práctica de Deportes Temuco

Mario Salas se rebela. El entrenador se resiste a dejar la banca de Deportes Temuco. El domingo, la caída frente a Copiapó colmó la paciencia de la directiva que encabeza Marcelo Salas: en el Ñielol no logran entender cómo un equipo que se armó para pelear el retorno a Primera B, el objetivo para el que ficharon al Comandante, hoy esté más cerca de los puestos del fondo de la tabla.

El equipo de La Araucanía está penúltimo, con seis unidades, la misma producción que Unión San Felipe. Solo Santiago Morning, que no ha sumado puntos, se encuentra por debajo en la tabla de posiciones.

La rebelión de Mario Salas: dirige a Temuco mientras tramita su salida

Mario Salas no quiere dejar el club sureño. Al menos, no tan fácilmente. Este martes, de hecho, se presentó junto a su cuerpo técnico y dirigió el entrenamiento, como si nada hubiera pasado. No se moverá de su puesto hasta que su salida sea debidamente formalizada.

En su entorno revelan a El Deportivo que la determinación obedece a que aún no ha alcanzado un acuerdo económico para la interrupción del vínculo contractual. El técnico y sus colaboradores aspiran a que se les paguen los ingresos hasta fin de año, como contempla el pacto.

Pareja de Mario Salas da cuenta del mal momento del DT en Deportes Temuco. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

Por el momento, la tensión es evidente. Se traduce en que el entrenador y sus colaboradores no están recibiendo toda la implementación que necesitan para trabajar. El ‘tira y afloja’ es evidente: el cuerpo técnico del Comandante ni siquiera recibe respuestas respecto de los elementos que ha solicitado para desarrollar sus labores.

El domingo, la decisión directiva era clara: interrumpir el proceso. En esa línea, el entrenador y sus colaboradores fueron informados de que el club pretendía romper el vínculo. Falta, todavía, el entendimiento para la ruptura formal del vínculo.

Justamente, la materia que necesita de un acuerdo entre las partes de un conflicto que, a esas alturas, empieza a transformarse en irreconciliable. "Naturalmente, este es un club que se había hecho muchas expectativas, en todo sentido y hasta el momento no se está cumpliendo con absolutamente nada”, admitió el gerente deportivo del club, Roberto Rojas.

“Obviamente, aquí también hay una responsabilidad mía en la elección de algunas cosas, después viene la conducción técnica que ahora en este momento tuvimos la conversación, vamos a ver cómo se va enfrentando esto en la semana”, añadió.