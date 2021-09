San Marcos de Arica enfrentará a Coquimbo con el equipo Sub 21 por culpa de la variante Delta

San Marcos de Arica no lo pasa bien por culpa del Covid-19, luego de que se conociera que los dos casos de la delegación que viajó a Temuco resultaron contagiados con la variante Delta, lo que obligó a las autoridades a tomar medidas más estrictas, las que el club confirmó mediante un comunicado.

“Club Deportivo San Marcos de Arica informa a los medios de comunicación e hinchas en general que, tras los análisis de trazabilidad realizados por la Seremi de Salud de la Región de la Araucanía, decidieron catalogar a toda la delegación que viajó a Temuco como contactos estrechos de los dos casos positivos”, indica el escrito.

En ese sentido, agrega que “en total son 27 personas, las cuales están realizando cuarentena, encontrándose actualmente todas en buen estado de salud. Cabe destacar que en el PCR realizado el viernes al llegar a la ciudad de Arica todos los resultados fueron negativos”.

El cuadro del extremo norte del país no pedirá suspensión de su próximo duelo, el que deberá disputar con juveniles. “El encuentro ante Coquimbo Unido en el Estadio Carlos Dittborn no sufrirá ninguna modificación y se deberá afrontar con la categoría Sub 21 de la institución”.

Ayer se conoció la información sobre el tipo de cepa que afectó a los contagiados. Fue el Seremi de Salud de la Región de Arica y Parinacota, Jorge Guerra, quien informó sobre la situación en diálogo con radio Cappíssima Monumental. “Los protocolos son más estrictos con esta variante. Los contactos estrechos deben realizar una cuarentena, ojalá en residencia sanitaria. También se debe realizar una trazabilidad a los contactos de los contactos estrechos”, explicó la autoridad.