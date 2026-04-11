Se le pasó el balón por entre las manos: el error de Omar Carabalí que sentenció a O’Higgins ante Huachipato

Corría el minuto 85′ y O’Higgins buscaba el empate ante Huachipato en El Teniente de Rancagua. El equipo dirigido por Lucas Bovaglio caía por la cuenta mínima con un gol de Cris Martínez al minuto de juego, pero en la segunda parte tenía la posesión del balón y acumulaba llegadas para conseguir una ansiada igualdad, la que nunca llegó.

Un pelotazo inocente, sin peligro, cayó a la izquierda del área de los Celestes. El portero local Omar Carabalí llegó antes que el atacante acerero Mario Briceño y que el defensor Miguel Brizuela, quienes venían forcejeando. Pero ocurrió lo insólito. El formado en Colo Colo se acercó al balón con ambas manos, parecía todo controlado, pero de pronto la pelota pasó por entre las manos y las piernas del arquero y quedó servida a Briceño, quien hasta ya había dejado de correr.

El nacido en La Serena no desperdició el regalo: abrió el pie y lanzó hacia un arco sin nadie que ofreciera resistencia. Era el 2-0. Partido cerrado.

😱⚽🔵⚫ ERROR GARRAFAL Y A COBRAR



Una salida de Omar Carabalí que parecía segura terminó con el arquero regalando el balón a Mario Briceño, quien definió a arco descubierto para el 2-0 de Huachipato ante O'Higgins en este #MatchdayViernes de la Fecha 9 por la… pic.twitter.com/qGhQX2EAdi — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) April 11, 2026

Carabalí, de grandes encuentros este año en el plano internacional, cayó al césped de rodillas, como rendido, sabiendo que el duelo estaba perdido con él como uno de los grandes responsables. Briceño, a solo unos metros de distancia, abrió los brazos haciendo un avión, recibió el cariño de casi todos sus compañeros y festejó mirando una cámara y enviando una dedicatoria con un beso incluido. La alegría de un gol a veces no distingue entre calidad o fortuna.

Un gol que los acomoda en la tabla

El tanto de Mario Briceño no es menor, ya que ayudó a abrochar un resultado clave para un equipo de Talcahuano que, hasta hace menos de una semana, tenía a un entrenador colgando de su cargo.

El equipo de Jaime García estuvo siete partidos sin ganar entre la Liga de Primera, la Copa de la Liga y la Copa Libertadores. Sin embargo, el lunes obtuvieron un imponente triunfo 5-1 sobre Universidad de Concepción en el CAP por la fecha 8 y este viernes la mencionada victoria contra O’Higgins.

Son dos triunfos que lo acomodan en la tabla de posiciones, ya que, a falta de que se juegue la mayoría de la novena jornada, alcanzaron los 15 puntos y se ubican en la tercera posición de la Liga de Primera.