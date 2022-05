Sebastián Miranda sobre su continuidad en Universidad de Chile: “Hoy mi estadía tiene un plazo fijo”

No se marea. Aún. Pese al vértigo que ha experimentado desde que llegó a la banca de Universidad de Chile, Sebastián Miranda pone la pelota contra el piso y frena en seco la idea de ser el adiestrador oficial de la escuadra laica.

“Si hay algo que me ha caracterizado en mi vida es no tomar una decisión apurada y en base a lo que hemos conversado con la dirigencia, estaré en esta posición hasta que ellos encuentren a la persona adecuada”, señala. Luego agrega que “no me puesto nunca en esa posición (de alargar su estadía), no me corresponde. Y cuando esto termine, volveré a ser entrenador de las inferiores”.

Y para que quede más clara su postura, Miranda responde así, cuando se le consulta si se ilusiona con adueñarse del buzo de la U, tras las alabanzas de sus jugadores y los elogios de la fanaticada en redes sociales. “Agradezco que hablen bien de mi trabajo y entiendo que el ánimo de la gente se mueve en torno a los resultados. Pero vine a este club con el objetivo de trabajar en el fútbol formativo y la necesidad de la institución me llevó a ser interino”, señala y enfatiza: “Se que mi paso es un interinato, porque el club me lo dejó claro y yo también lo tengo claro. Además, este cargo requiere de una persona con un respaldo grande y si bien algún día quiero ser entrenador de Universidad de Chile, hoy mi estadía tiene un plazo fijo porque ese es el acuerdo entre ambas partes”.

La situación de Luján

Uno de los temas que está dando vuelta en el Centro Deportivo Azul es la permanencia de Nahuel Luján en el Romántico Viajero. Y si bien, el propio Miranda ha dicho en reiteradas oportunidades que los necesita a todos, no citó al ariete trasandino y ya va a cumplir cinco meses sin disputar un partido oficial.

“Sigo manteniendo lo mismo que dije: tengo considerado a todos los jugadores. Y he conversado mucho con Nahuel y sé cómo se ha entregado en todos los entrenamientos. Lamentablemente sólo entran 18 jugadores a la nómina y eso me lleva a tomar decisiones que lamentablemente me hacen dejarlo fuera... pero espero que en las próximas semanas pueda darle una oportunidad para que vuelva a vestir la camiseta de la U”, revela.

Por último, Miranda estaba agradecido de las alabanzas que le han dedicado sus pupilos en los últimos días. “Me reconforta y me alegra que los jugadores hablen así. Para mi es un orgullo que estos jugadores hablen de mi. Pero el mérito es de ellos porque son los artífices de esto. Yo solo propuse una manera de jugar y ellos llevan al campo de juego”, concluye.