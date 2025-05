Selknam logra un heroico triunfo ante Dogos en Argentina y se mete en las semifinales del Súper Rugby Américas.

Selknam hace historia. La franquicia nacional se metió por primera vez en las semifinales del Súper Rugby Américas. Lo hizo con un triunfo por 33-31 en Córdoba, ante Dogos. El partido fue parejo y el elenco chileno siempre tuvo que remar desde atrás. Reflejo de esto es que el marcador se confirmó con una remontada que toma ribetes heroicos, ya que a 10 segundos del final caían por 26-31.

En esa última acción, un try de Augusto Villanueva cambió la historia. Al momento en que el árbitro Damián Schneider marcó el punto, los jugadores del elenco dirigido por Jake Mangin comenzaron a celebrar en el campo, abrazándose, comprendiendo la gesta que habían logrado.

🔴🇨🇱 ¡AUGUSTO VILLANUEVA Y SU TRY PONEN A SELKNAM EN SEMIFINALES!



➕ Mirá todo el Súper Rugby Américas en Disney+.#DisneyPlus pic.twitter.com/OcficvcOuV — ScrumRugby (@ScrumESPN) May 30, 2025

A la remontada, se le debe dar el añadido de que la franquicia chilena disputó casi 20 minutos del partido con un jugador menos en el campo. Si bien el encuentro comenzó siendo favorable para el equipo chileno, con tries de Nicolás Garafulic y Salvador Lues que los pusieron arriba 12-6. Sin embargo, Dogos reaccionó y al descanso los transandinos se fueron en ventaja de 23-12.

Luego de una charla cargada en el entretiempo, que tras el encuentro fue revelada por Domingo Saavedra, los dirigidos por Mangin salieron a dar vuelta el partido. Con tries de Javier Carrasco y Cristóbal Game empataron el marcador en 26-26. pero Dogos se adelantó con un try de Lautaro Cipriani. Tras eso el marcador se mantuvo hasta la inolvidable acción final donde Villanueva anotó el try. Tomás Salas fue decisivo con las conversiones.

Con la victoria, Selknam confirma su extraordinario cierre de la fase regular, con tres triunfos al hilo, ante Pampas (18-16) y Yacare (20-17). Ahora esperan definir a su rival en la ronda de los cuatro mejores. También queda atrás el trago amargo de las temporadas anteriores, ya que en el SRA de 2024 quedaron quintos, un puesto abajo de la ronda de playoffs, y en la edición de 2023 también cerraron en aquel puesto.

Luego del encuentro, Saavedra, capitán de la escuadra nacional, se mostró emocionado por la clasificación. “Fueron dos partidos, uno en el primer tiempo, donde no salieron las cosas. Pero en el segundo tiempo salimos a marcar tries. Necesitábamos dos puntos e hicimos cuatro. Nos metimos en semifinal. Había que ganar los tres partidos y lo hicimos. Creo que es lo más lindo”, comentó.

El rugbista remarcó la dificultad que significaron las bajas de Martín Sigren, Marcelo Torrealba y Tomás Baguley, quienes padecieron la misma grave lesión: una rotura de ligamento cruzado anterior. “Fueron un envión, porque los vemos entrenar todos los días. Llegan antes y se van después que nosotros. Esta victoria es para ellos”, enfatizó.

Más calmado, analizó el nivel exhibido a lo largo de la fase regular. “Es todo muy parejo, lo que habla bien de la liga y de Sudamérica. Nos deja muy bien preparados a todos de cara a la clasificación al Mundial”, cerró Saavedra.