Sin ceder ningún set en el torneo: Jannik Sinner conquista el Masters de París y recupera el primer lugar del ranking ATP

Jannik Sinner cerró otra semana impecable. Este domingo, el italiano se coronó campeón del Masters 1000 de París tras derrotar por 6-4 y 7-6 (4) al canadiense Felix Auger-Aliassime (10°), logrando su quinto título de la temporada. El peninsular recupera el primer lugar del ranking ATP.

El duelo en el Accor Arena confirmó la solidez del segundo sembrado del torneo, quien no cedió sets durante todo el certamen y volvió a exhibir una notable regularidad en pista dura cubierta. Con este triunfo, Sinner estira su racha a 26 victorias consecutivas bajo techo, desde su camino triunfal en las Finales de Copa Davis 2023. Una estadística que lo posiciona como el jugador más dominante del circuito en estas condiciones.

El partido comenzó con un mensaje claro. En menos de dos minutos, el italiano consiguió el quiebre inicial, aprovechando un arranque dubitativo de Auger-Aliassime. A partir de ahí, administró la ventaja con orden, sosteniendo altos porcentajes con el primer servicio y evitando cualquier momento de riesgo. El canadiense reaccionó hacia el final del set, pero el 6-4 en favor del europeo reflejó la diferencia.

Sinner Conquers Paris! 👏@janniksin defeats Auger-Aliassime to clinch a fifth career ATP Masters 1000 title and reclaim the World No.1 ranking@RolexPMasters | #RolexParisMasters pic.twitter.com/Slery9Myll — ATP Tour (@atptour) November 2, 2025

La segunda manga mostró un desarrollo distinto. Auger-Aliassime mejoró su efectividad al servicio, emparejando el ritmo. Sinner dispuso de oportunidades de quiebre temprano, aunque el norteamericano respondió con firmeza. Sin embargo, la falta de precisión en puntos clave le impidió tomar la iniciativa.

El set avanzó sin quiebres y con alta tensión. En el tramo final, Auger-Aliassime presionó, especialmente con el marcador 5-4 a su favor, pero el italiano sostuvo su servicio y llevó el parcial al tie break. Allí, la jerarquía marcó la diferencia: Sinner obtuvo un mini break temprano y administró la ventaja con orden hasta cerrar el partido en una hora y 52 minutos.

Las estadísticas evidencian el equilibrio del encuentro, aunque con superioridad del italiano en momentos de definición. Auger-Aliassime ganó el 91% de los puntos con su primer servicio, pero Sinner fue más agresivo al resto y más efectivo. El italiano ganó 74 puntos contra 60 de su rival, y aprovechó la única bola de quiebre que dispuso en la primera manga. Eso fue suficiente para gestionar el encuentro con tranquilidad en el tramo decisivo.

Con este triunfo, Sinner consigue su quinto título del año y el quinto Masters 1000 de su carrera, sumándose a Canadá 2023, Miami 2024, Cincinnati 2024 y Shanghái 2024. Su temporada lo coloca en posición privilegiada para cerrar el año en la cima. La eliminación temprana de Carlos Alcaraz en París le permitió ganar terreno, y el desenlace del ranking en este año se definirá en Turín, en las ATP Finals.

“Fue un partido intenso y sabíamos lo que estaba en juego”, declaró Sinner tras el encuentro. “Estoy muy contento, los últimos meses han sido increíbles. Hemos trabajado mucho y ver estos resultados me hace feliz. Ahora queda Turín y vamos a dar todo”, añadió.

“Gracias a mi equipo por empujarme hasta los límites. Ha sido una semana increíble y un desempeño increíble en los últimos meses. Siempre tratamos de mejorar como jugador y ver estos resultados de alto nivel de tenis. Estoy muy feliz por compartirlo con ustedes”, complementó.