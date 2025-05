Stöhwing vuelve a ratificar su apoyo a Almirón y lanza potente mensaje a Mosa: “El máximo responsable es la cabeza del club”

Luego de la reunión de Blanco y Negro donde se trató la continuidad de Jorge Almirón en Colo Colo, Alfredo Stöhwing, expresidente de la concesionaria y parte del bloque Vial, volvió a manifestarse a favor de la continuidad del técnico argentino al mando del Cacique. Esto pese a que en la junta del organismo aprobó por 5-4 negociar la salida del estratega.

“Una reunión muy interesante con un análisis profundo de lo que nos preocupa actualmente, que es el rendimiento del tema futbolístico y todas las cosas institucionales. Se definió tener una conversación con el técnico para ver cómo sigue en sus intenciones, la posición de la administración y la administración se va a juntar con él para decidir cómo sigue más adelante”, comenzó señalando tras la junta de la concesionaria que rige al cuadro albo, donde se dialogó el futuro del entrenador transandino.

“Después les darán más detalles, pero mi posición sigue siendo la que he dicho estos días y especialmente ayer, de que hay una crisis institucional bastante severa en el club. El resultado futbolístico es una de sus importantes aristas, pero que va mucho más allá. Por lo tanto, la responsabilidad del técnico es bastante relativa en la situación actual que está viviendo la institución”, añadió.

Stöhwing se lanza contra Mosa

Stöhwing volvió a reiterar su apoyo a Almirón, tal como lo hizo después del empate contra Ñublense. “Obviamente que si se definiera alguna salida o alguna alternativa como esa, habría que conversar en un interinato y después empezar a ver a otro entrenador. Pero yo espero que ojalá se pueda definir de que el actual cuerpo técnico siga adelante”, indicó.

También decidió no hablar sobre las alicaídas arcas del club, que impiden pagar la cuantiosa indemnización para sellar la salida anticipada del argentino. “No me quiero referir a las cosas que son llamadas internas del club como son los números, así que no me corresponde en este momento definir eso porque es más deportivo que numérico. Esa es una cosa privada e interna de la institución, que no se puede dar a conocer. Por supuesto que se analizan todos los distintos términos y los números son una parte importante de eso, por supuesto”, señaló.

“Las cosas del fútbol ustedes son así, a veces se producen estas crisis y por supuesto que estamos viviendo una crisis futbolística muy importante, pero es una crisis más bien generalizada de la institución que está en un muy mal momento y en el cual el fútbol es una de sus importantes consecuencias. A mi modo de ver personal, no es el técnico el que tiene la mayor responsabilidad en este momento del club”, continuó.

Eso sí, al ser consultado por el responsable de la crisis alba, el expresidente de Blanco y Negro cargó contra el actual mandatario del club, Aníbal Mosa. “Es la cabeza del club”, replicó. “Todos tenemos responsabilidad porque todos somos dirigentes, todos estamos en la institución, pero la mayor responsabilidad, como en todas las cosas, igual que en el fútbol, la tiene el entrenador. A nivel institucional la tiene la cabeza del club”, cerró.