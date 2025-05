Blanco y Negro autoriza a Aníbal Mosa a negociar la salida de Jorge Almirón de la banca de Colo Colo

Jorge Almirón está cada vez más cerca de dejar la banca de Colo Colo. El empate frente a Ñublense fue el último partido que dirigió el transandino en la banca alba. La reacción que mostró la escuadra alba en el segundo lapso, en el que logró revertir un 0-2 inicial, alcanzó para mejorar el ánimo del Cacique, pero no para revertir un ánimo directivo que se ha había hecho manifiesto después de las eliminaciones ante Limache, en la Copa Chile, y Racing, en la Copa Libertadores y, por añadidura, de la Copa Sudamericana. En lo concreto, Aníbal Mosa fue autorizado para negociar su adiós: dispone de un rango de entre US$ 800 mil dólares y US$ 1 millón para pagar la salida.

La decisión, como casi todas las que se han adoptado en los albos en el último tiempo, fue dividida: 5-4. La moción de cambiar el cuerpo técnico fue impulsada por el bloque oficialista. Es decir, el que lidera Aníbal Mosa. Para que se materializara, necesitaba los dos votos del Club Social y Deportivo Colo Colo, que, finalmente consiguió. El denominado Bloque Vial mantuvo sus cuatro sufragios de respaldo a la continuidad del estratega, que había contratado a comienzos de 2024. La reunión fue híbrida. A Mosa y el vicepresidente Eduardo Loyola se les vio entrar al Monumental. El timonel lo hizo a eso de las 14.15 horas.

Blanco y Negro pone final al ciclo de Jorge Almirón en Colo Colo

El escenario era, en alguna medida, previsible. La corporación actuó en consecuencia con el respaldo que le había dado a Mosa en la Junta de Accionistas en la que el portomontino fue reelegido como presidente de la concesionaria. Ese apoyo fue determinante para sumar la mayoría que permitió derrotar al bloque Vial.

La única aprensión que tenía la corporación estaba relacionada con la millonaria indemnización que debía abonársele a Almirón: considerando el resto del contrato del estratega, vigente hasta fines de 2026, el entrenador debía recibir unos US$ 3 millones para partir antes de tiempo.

Jorge Almirón, en la banca, en el partido entre Colo Colo y Ñublense (Foto: Photosport) FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

El ahora sector opositor había manifesta mantuvo su postura frente a la continuidad de Almirón. ”Tuvimos una reunión interesante y se definió tener una conversación con el técnico para ver sus intenciones y decidir como sigue. La responsabilidad de Jorge Almirón es bastante relativa. Estamos viviendo una crisis, pero es más bien generalizada. No es el técnico Jorge Almirón el que tiene la mayor responsabilidad en este momento”, señaló Alfredo Stöhwing.

Un 2025 para el olvido

Almirón cerró el año pasado en el nivel más alto de popularidad. De hecho, ese estado le alcanzaba para que en el actual momentos los reproches de los hinchas no recayera sobre su gestión, sino, derechamente, sobre el rendimiento de los jugadores.

El entrenador transandino había respondido a su cartel. Además de los títulos en el Campeonato Nacional y en la Supercopa, había guiado a los albos a los cuartos de final de la Copa Libertadores, en los que cayeron frente a River Plate. En las optimistas proyecciones para 2025, el año del centenario institucional, ese era el piso para la campaña internacional. Más aún después del millonario gasto en figuras como Salomón Rodríguez y Claudio Aquino, solo por mencionar a los que demandaron el mayor desembolso. La realidad, como está dicho, arrasó con las expectativas.

Almirón alcanzó a dirigir a los albos en 71 partidos, con 35 triunfos, 19 empates y 17 derrotas, lo que totaliza un 58,2 % de rendimiento.