Sufre Falcón en Miami: la dura crítica de Javier Mascherano tras el complejo momento del Inter de Messi

El Inter Miami vive un duro momento. Los dirigidos por Javier Mascherano suman tres partidos sin ganar y se complican en la MLS. Este domingo fueron goleados por Orlando City y nuevamente el entrenador apuntó a los errores defensivos como el talón de Aquiles de su equipo. Maximiliano Falcón fue titular, pero lo sustituyeron a los 57 minutos, cuando tenía amarilla. En ese momento caían por dos tantos de diferencia. Finalmente el marcador fue 3-0.

Hace algunos días, el Peluca había marcado un tanto en el empate que tuvieron ante San José. Hoy la alegría de su anotación se esfuma.

“¿Tu crees que hoy en la primera parte no creyeron en la idea? Te llegan una vez y te hacen un gol de un pelotazo del arquero. Te diría que 25 o 30 minutos tuvimos el partido totalmente controlado jugando en campo rival, pero esto es así. No voy a negar lo que es el resultado pero no creo que tenga que ver con la idea. La idea tiene que ver cuando el rival te domina y te somete, y eso hoy no ha pasado”, lanzó en rueda de prensa.

Falcón fue titular en el Inter, pero lo sacaron en el complemento.

Luego profundizó en los yerros. “No podemos permitirnos los errores que tenemos, eso está claramente identificado. Pero no sirve de nada que yo lo diga porque sigue pasando. En muchas de estas cosas estamos fallando nosotros como cuerpo técnico y tenemos que intentar buscarle la vuelta para que no siga ocurriendo y para que el equipo empiece a tener resultados”, dijo.

Mayo ha sido un mes para el olvido para el Inter Miami y el estratega lo asume. “El equipo cayó en una dinámica muy negativa, perdió muchísimo en confianza, bajamos en nivel individual y colectivo. Lo hemos intentado con diferentes sistemas y nombres y nos está costando. Seguiremos intentando y viendo cuál es la manera”, comentó.

Finalmente, el Jefecito abordó el complicado momento de Luis Suárez, a quien defendió por su rendimiento. “Creo que sí está para jugar 90 minutos, de otra manera lo sacaríamos. Pero no voy a caer en nombres en particular. Si hay un responsable, soy yo. En la semana seguiremos trabajando y ajustando cosas. No sirve de nada que describamos el momento sino que hay que actuar para volver a la dinámica positiva que tuvimos al comienzo de la liga”, apuntó.