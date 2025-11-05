Team ParaChile bate su récord de medallas en los Juegos Parapanamericanos Juveniles de Santiago 2025

José Luis Cerpa y Cristóbal García, en la final del oro en los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025.

Pese a que los Juegos Parapanamericanos Juveniles Chile 2025 están recién en el 50 por ciento de su desarrollo (culminan el próximo domingo), el Team ParaChile ya superó el máximo de medallas que había obtenido en las citas continentales previas del deporte adaptado.

En Buenos Aires 2013, el representativo nacional cosechó 18 preseas (tres oros, seis platas y nueve bronces); en Sao Paulo 2017, 28 (14, 10 y 4), mientras que en Bogotá 2023 obtuvo 29 (10, 11 y 8).

Hasta este martes, en la quinta jornada de las diez de los Juegos, los deportistas chilenos habían cosechado 36 medallas, que se subdividen en 8 oros, 14 platas y 14 bronces, superando todas las expectativas del comienzo.

La disciplina que mayores satisfacciones logró fue el para tenis de mesa, competencia que concluyó la jornada del lunes en Rengo. Ahí, la escuadra tricolor alcanzó dos oros, cinco platas y seis bronces. Los metales dorados fueron para Cristóbal García, quien se impuso en los singles de la serie 10 y el dobles en la categoría 14-20, en dupla con José Luis Cerpa.

Este deporte sin duda que ha sido una de los puntales del movimiento paralímpico chileno en los últimos años, demostrándolo con medallas en distintos megaeventos, como los Juegos de París 2024, donde Florencia Pérez consiguió el bronce y se convirtió en la chilena más joven en alcanzar una medalla.

En el atletismo, en tanto, Chile se adjudicó tres medallas de oro: Constanza Vergara en el lanzamiento de la bala, Alexander Salas y María Jesús Lara en 100 metros, ambos en categoría T47. Además, otros 11 deportistas nacionales lograron subir al podio.

En tiro con arco, en tanto, no se llegó a la cima del podio, pero se acumularon dos platas y dos bronces.

El balance parcial

“Los resultados se están dando respecto a lo que habíamos presupuestado. En paratenis de mesa cumplimos con las expectativas y no están llenando de alegría las actuaciones del atletismo y del paratiro con arco. Nos quedan instancias donde tenemos grandes expectativas, como paranatación y parapowerlifting”, dijo Sebastián Villavicencio, presidente del Comité Paralímpico de Chile, dijo respecto a lo alcanzado hasta ahora.

“Hay méritos en la capatción de talentos y luego en el intenso trabajo en la preparación de los deportistas para llegar al podio”, matizó Villavivencio, relevando el trabajo interno del Copachi y su cuerpo de profesionales a cargo de estas funciones.

“Siempre pensamos que este evento era una gran oportunidad y es muy satisfactorio saber que lo estamos aprovechando al máximo”, sostuvo el directivo, quien es además jugador de básquetbol en silla de ruedas y seleccionado nacional.

Lo que resta ahora es superar el número de medallas de oro obtenido en las pasadas ediciones de los Juegos, lo que parece altamente probable por los buenos antecedentes de los chilenos que comienzan a competir durante estos días.