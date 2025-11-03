OFERTA ELECCIONES $990
El Deportivo

Un circuito de norte a sur: destacada vuelta de ciclismo tuvo su cierre en Puerto Montt

Más de 12 mil personas participaron del circuito urbano en total. La Región de Los Lagos vivió la última jornada, con triunfos de Bryony Botha y Cristóbal Baeza.

 
Un circuito de norte a sur: destacada vuelta de ciclismo tuvo su cierre en Puerto Montt.

Con la fecha disputada en Puerto Montt concluyó la “Criterium, la Vuelta Copec 2025”, circuito de ciclismo urbano que durante cinco fines de semana recorrió distintas ciudades del país y convocó, según la organización, a más de 12 mil participantes entre corredores, ciclistas y familias. La iniciativa contempló jornadas en Santiago, Iquique, La Serena, Concepción y la capital de la Región de Los Lagos, combinando competencias profesionales con corridas recreativas de 3 y 5 kilómetros.

Entre los participantes destacaron ciclistas nacionales e internacionales, como el argentino Maximiliano Richeze, campeón panamericano de ruta en 2019; el colombiano Juan Esteban Arango, múltiple medallista continental; y los chilenos Francisco Kotsakis, Martina Torres y Diego Moya. Uno de los momentos más comentados del circuito fue el doble podio de la chilena Paola Muñoz junto a su hija, Javiera Garrido, en las fechas de Providencia e Iquique.

En la última jornada, realizada en Puerto Montt, el primer lugar en la categoría femenina fue para la neozelandesa Bryony Botha, seguida por Scarlet Cortés y Catalina Vidaurre. En varones, el podio quedó compuesto por Cristóbal Baeza, Héctor Quintana y José Trillat.

Desde la organización destacaron la convocatoria y el despliegue territorial del circuito. Juan Pablo Doñas, gerente de Asuntos Corporativos de Copec, señaló que la actividad buscó “conectar a distintas comunidades a través del deporte y la vida al aire libre”.

Lee también:

Más sobre:CiclismoPolideportivoCriterium

