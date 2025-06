Un duro choque con la realidad: Joaquín Niemann vive una pesadilla en Oakmont y se despide del US Open

Joaquín Niemann no pudo repuntar en la ronda de este viernes

Después del durísimo comienzo en la ronda del jueves, Joaquín Niemann necesitaba sacarse rápidamente ese trago amargo y repuntar para superar el corte en el US Open, el tercer major de la temporada y donde las expectativas lo ponían como uno de los favoritos para ganar el torneo.

El desafío no era menor, pues Joaco necesitaba recortar varios golpes tras ese +5 del primer día, por lo que salió mentalizado a cumplir con esa misión y, por qué no, acercarse a los líderes, aprovechando que las diferencias en el marcador no era tan amplias debido a la complejidad de la cancha. Sin embargo, las cosas estuvieron muy lejos de salir como las esperaba y terminó diciendo adiós anticipadamente, con un total de 150 golpes (+10), que lo dejó más allá del puesto 110 de la clasificación.

Este viernes, el talagantino salió desde el hoyo 10 del campo de Oakmont, en Texas. El primer acierto del día se dio en el hoyo 12, el más largo del día (647 yardas). Sin embargo, tropezó en el 13 con un bogey. No obstante, en el siguiente volvió a conseguir un birdie que encendió la ilusión, para luego mantenerse en par durante los restantes hoyos de la primera mitad del recorrido.

El descalabro

La segunda parte no fue lo que el pupilo de Eduardo Miquel esperaba. Por el contrario, terminó siendo una pesadilla, pues terminó estirando la cantidad de errores. En la segunda bandera, hizo un doble bogey, que comenzó a sentenciar su suerte en el campeonato.

Ya la opción de al menos pasar el corte terminó siendo una quimera a partir del hoyo tres, con otro bogey, lo que también se repitió en el sexto, en el séptimo y en el octavo, para despedirse, y con una de las peores tarjetas de su carrera, a un torneo donde no estuvo ni cerca de poder demostrar la abrumadora superioridad que exhibe en los torneos del LIV Golf.

La próxima competencia del circuito de capitales saudíes se llevará a cabo entre el 27 y 29 de junio en Dallas. Mientras que el siguiente major para Joaco será el Abierto Británico, del 17 al 20 de julio, cuya clasificación la aseguró el año pasado tras su destacada actuación en el Tour Europeo.

En el Reino Unido, Joaquín Niemann buscará reivindicarse y comenzar a pagar su deuda con los majors, donde solamente registra como mejor resultado el octavo lugar conseguido en la versión del PGA Championship de este año.