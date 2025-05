Un opaco Chile cae ante Ecuador en su debut en el hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub 17

Chile y Ecuador abrieron el hexagonal final del Sudamericano Sub 17 de Colombia, en la búsqueda de cupos al Mundial de Marruecos. Atrás quedó la agónica clasificación de la Roja en el Grupo A, luego de la caída ante Argentina en el cierre de la primera fase. Las dirigidas por Vanessa Arauz tuvieron un duro estreno ante una Tri que en todas sus categorías destaca por su potencia física. Y este fue uno de los aspectos que marcó la diferencia para el definitivo 2-0 en el estadio Francisco Rivera Escobar, de Palmira.

La selección ecuatoriana, que acabó segunda en el Grupo B de la ronda inicial por detrás de Brasil, no presionó demasiado a la Roja en el inicio del duelo, marcado por imprecisiones. En las nacionales, los ataques de Nicole Carter por la derecha y los pases filtrados de Amaral Farías fueron las principales armas en el arranque.

Sin embargo, un remate al primer palo de Emily Vargas a los 13′ y un balón que se le soltó en el área chica a la portera chilena Oriana Cristancho, a los 15′, fueron las jugadas que le dieron más personalidad a Ecuador, que de ahí en adelante se instaló en el campo de la Roja y comenzó a asfixiar la salida.

Y no tardaron mucho en encontrar premio. A los 25′, la defensa nacional no pudo despejar bien una pelota que terminó en los pies de la delantera Esther Valverde, que sacó un remate bajo en el área. Cristancho no pudo contener bien el disparo y el rebote llegó dócil a Emily Vargas, que solo tuvo que tocar el balón para anotar la apertura de la cuenta.

Foto: @CONMEBOLtorneos en X

El elenco de Vanessa Arauz no reaccionó durante el resto de la primera parte y solo se limitó a enviar pelotazos a Antonia Crot, que poco podía hacer. Mientras tanto, su rival continuó sumando llegadas y los ataques de Mary Guerra, con remates y pases filtrados, eran cada vez más peligrosos.

Al inicio de la segunda parte, las cosas no cambiaron demasiado. La Tri siguió generando ocasiones y desperdició el segundo de manera increíble a los 58′, cuando Esther Valverde superó la marca de dos defensoras chilenas y prefirió rematar a las manos de Cristancho en lugar de tocar al lado a Emily Vargas, que estaba sola en el área chica.

Una reacción que no alcanzó

El ingreso de Catalina Muñoz, en lugar de Antonia Crot, ayudó a provocar peligro en el ataque nacional. Así llegó la oportunidad más clara de igualar la cuenta. A los 62′, Nicole Carter lanzó un pelotazo largo para la hija del exdelantero de Colo Colo Carlos Muñoz, la que superó en velocidad a sus marcas, se acomodó para la zurda y, cuando iba a anotar la igualdad, Scarlet Garaicoa se alcanzó a cruzar. Luego, el rebote le cayó a Amaral Farías, quien tampoco alcanzó a rematar porque le pincharon la pelota.

Posteriormente, Chile tuvo más acercamientos, sobre todo en las acciones en las que se juntaban las mencionadas Carter, Muñoz y Farías, pero ninguno acabó con remates claros a la portería. En tanto, las ecuatorianas encontraban espacio cuando atacaban mano a mano.

El golpe final

A los 73′, Arrauz dispuso del ingreso de Antonella Casas-Cordero, pero la joven alcanzó a estar apenas 9 minutos en el campo de juego. Fue amonestada inicialmente y luego, a los 82′, vio la segunda amarilla por llegar tarde y darle un duro pisotón a Scarlet Garaicoa.

Tras ese golpe, el equipo nacional bajó los brazos y el ganador se sentenció. El 2-0 cayó en la última acción del compromiso, con La Roja casi sin piernas para defender. Mary Guerra gambeteó rivales por la derecha, centró atrás y Valeria Briones definió con un potente remate que dejó parada a la arquera.

Se viene un rival directo

El próximo partido de Chile será ante Paraguay, el jueves 15 de mayo a las 16 horas. Un oponente que conoce, ya que se midieron en la primera ronda e igualaron 2-2, en un duelo marcado por la lluvia en Manizales, pero en el que las nacionales se mostraron superiores. Los tres puntos, contra un rival directo, pueden ser determinantes para clasificar al Mundial.