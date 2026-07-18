Un partido fantasma y el gol más rápido en un Mundial: historias de la definición por el tercer lugar

Este sábado, en Miami, se jugará la definición que nadie quiere jugar: el partido por el tercer lugar de la Copa del Mundo. En esta ocasión, Francia e Inglaterra, elencos que cayeron en semifinales ante España y Argentina respectivamente, protagonizarán un choque sin el brillo que tendrá la final del torneo en Nueva Jersey, con una premiación sin copa, sin champaña desbordada y sin llanto en las tribunas.

Kylian Mbappé y Harry Kane jugarán un encuentro por el tercer puesto que tiene una carga histórica negativa, en la que algunas selecciones incluso les regalan minutos a futbolistas que no tuvieron la oportunidad de jugar el certamen, como una especie de consuelo. Sin embargo, a pesar de esto, a lo largo del siglo XX y XXI, este partido regaló sabrosas anécdotas que aún son recordadas y que alimentan la mística de la Copa del Mundo.

El partido fantasma

Para la organización del primer Mundial, el que se disputó en Uruguay en 1930, no se consignó una definición por el tercer lugar. En las semifinales de ese torneo, los equipos del Río de La Plata demostraron que eran los dominadores del mundo por ese entonces: Argentina goleó por 6-1 a Estados Unidos y Uruguay venció por el mismo marcador a Yugoslavia.

Durante años Europa instaló el mito de que el duelo se iba a jugar, pero que los yugoslavos tomaron una drástica decisión y no se presentaron en protesta por el arbitraje en ese torneo.

La realidad era que ambas delegaciones ya tenían listos sus pasajes en barco y les esperaban larguísimos viajes de regreso a sus países.

56 años después, en 1986, el Comité Técnico de la FIFA tomó una determinación sobre el vacío que existía en esta definición y le entregó el tercer lugar a Estados Unidos, ya que contaban con una mejor diferencia de gol en el torneo.

El récord insuperable de Just Fontaine

Brasil fue la selección que brilló en el Mundial de Suecia 1958, con un joven de 17 años llamado Pelé entre sus filas. Sin embargo, además de la actuación del Scratch, el nombre de Just Fontaine se instaló en la historia de los Mundiales.

El delantero que defendía a la selección de Francia le anotó tres goles a Paraguay, dos a Yugoslavia y uno a Escocia en la fase de grupos. Luego marcó dos a Irlanda del Norte en los cuartos de final y uno a Brasil en la semifinal en la que cayeron por 5-2.

Con esos nueve tantos arribó al encuentro por el tercer puesto, un duelo en el que se debieron enfrentar a Alemania Federal. Y ahí el artillero hizo historia al anotar cuatro veces en el 6-3 a favor de los galos, lo que le valió para meterse en la historia con 13 tantos en una misma edición de la Copa del Mundo, un récord que aún no es superado.

En este Mundial 2026 Lionel Messi y Kylian Mbappé tienen ocho goles cada uno. Tendrían que marcar cinco tantos en el partido que les resta para recién igualar a Just Fontaine.

El gol más rápido de la historia

El 29 de junio de 2002, con 63.483 personas en el Estadio de Daeg, Turquía se enfrentaba en el partido por el tercer lugar a Corea del Sur, una de las selecciones anfitrionas de esa edición y que había llegado a semifinales luego de polémicos encuentros contra Italia y España.

Pero ese día Hakan Şükür no estaba para dudas. En la primera jugada del partido, los asiáticos movieron la pelota hacia atrás. Ahí, el delantero turco aprovechó la desinteligencia de un defensor, que se enredó con el balón en los pies, se la quitó y definió ante la salida del portero. La pelota entró cuando el cronómetro marcaba los 10,8 segundos, el gol más rápido en la historia de los Mundiales.

Al final, el combinado del país euroasiático se impuso por 3-2 a los anfitriones y se quedaron con el tercer lugar. No obstante, una vez finalizado el duelo, ambas delegaciones dieron una vuelta olímpica juntas, con los futbolistas tomados de la mano, en una postal inédita.