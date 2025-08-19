SUSCRÍBETE
El Deportivo

Un penal de Kylian Mbappé salva el estreno de Xabi Alonso en Real Madrid por LaLiga

La nueva era del equipo blanco dejó algunas dudas. El 1-0 sobre Osasuna es fiel reflejo de una máquina que todavía necesita aceite y experiencia. La sentencia ejecutada por el galo, a los 51', permite el triunfo y solo poco más.

 
Real Madrid Osasuna

Real Madrid ganó por la cuenta mínima a Osasuna en el estreno del técnico Xabi Alonso por los blancos, al menos en LaLiga. Resultado que fue fiel reflejo de lo que ocurrió en el Santiago Bernabeú, donde solo un penal de Kylian Mbappé salvó la victoria de una escuadra que tuvo pocas ideas en ofensiva.

Porque el inicio del partido fue un verdadero monólogo de los blancos, quienes plantaron su última línea a 50 metros del arco de visitante. Desde ahí intentaron asfixiar al ordenado cuadro rojillo que, pese a la evidente supremacía del millonario capitalino, no se desesperó frente a la constante presión.

Pero la máquina de Xabi Alonso se quedaba sin ideas para penetrar la zaga del cuadro de Pamplona. El Madrid tocaba de lado a lado, en las inmediaciones del área, aunque la línea de 5 hombres de los navarros se mantenía incólume frente a la insistencia.

A los 7 minutos, el lateral recién llegado de Benfica Álvaro Carreras (previo pago de US$ 57 millones) intentó despertar a su equipo. Sin embargo, el largo remate del zaguero izquierdo se fue a un metro del vertical del golero Sergio Herrera.

Los merengues se daban cuenta de que ese podía ser uno de los argumentos para derribar la resistencia. Así lo entendió el zaguero neerlandés Dean Huijsen (arribó del Bournemouth inglés por US$ 70 millones), quien probó a Herrera desde 25 metros, balón que pese al bote pudo ser repelido por Herrera.

Vinicius Junior intentaba abrir la cancha en la izquierda y Osasuna doblaba las marcas para contenerlo. A los 26’, el brasileño logró zafarse y cedió atrás a Kylian Mbappé, aunque el remate del francés se fue mordido para permitir la reacción del arquero navarro.

En la jugada siguiente, fue el otro central blanco Éder Militao quien retó al correcto portero de los visitantes, aunque el potente zapatazo del paulista terminó en el tiro de esquina.

En los minutos finales de la primera mitad, Mbappé volvió a intentar, pero su remate abierto pasó muy cerca del segundo palo del guardameta del equipo rojillo. Los navarros también se animaron cerca del descanso, pero el disparo del delantero croata Ante Budimir se fue lejos de la portería de Thibaut Courtois.

Otra vez Mbappé

El tiempo complementario puso las cosas en el mismo lugar que en su periodo gemelo. Sin embargo, un descuido de la zaga de Osasuna abrió una puerta a los locales. Mbappé escapó de la marca de Juan Cruz, pero el enganche del galo terminó en la falta del defensa. Penal que el árbitro Adrián Cordero no dudó en cobrar y que el mismo delantero se encargó de convertir en gol para el 1-0 del Real Madrid, a los 51’.

La ventaja soltó al equipo de Xabi Alonso que comenzó a encontrar más espacios para aumentar las cifras. Pese a ello, no alcanzaba con la habilidad de Mbappé y la inteligencia del uruguayo Federico Valverde ante un rival que dejaba un poco más de espacios y tampoco renunciaba a su orden natural.

Pero la diferencia escasa y cualquier error en el fondo podía ser un traspié para los blancos. De esa manera quedó de manifiesto a los 64 minutos, cuando Abel Bretones llegó hasta la línea de fondo de los madridistas, peligro que fue evitado por Courtois.

Ni siquiera el ingreso del juvenil argentino Franco Mastantuono, en su estreno total, pudo convertirse en un golpe de autoridad para los blancos, pese a que el transandino obligó a una gran parada de Herrera, a los 90 minutos.

En el final del partido, el equipo soltó un poco la tenencia de la pelota, aunque el Rojillo tampoco encontró el camino para el empate. El triunfo 1-0 de Real Madrid puso cierta dosis de justicia a lo que ocurrió en la cancha, pero no fue mucho más. Además, evidencia que el trabajo del técnico vasco recién empieza.

Más sobre:FútbolReal MadridOsasunaKylian MbappéXabi Alonso

COMENTARIOS

