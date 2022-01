Una final que marca a dos generaciones: Nadal y Medvedev buscan hacer historia en Australia

Australia es tierra de definiciones. El primer Grand Slam del año está por concluir y Daniil Medvedev (2°) y Rafael Nadal (5°) van por la gloria en Oceanía. Pero no es cualquier final. Es un choque generacional en la que la vieja guardia del tenis resiste, mientras que la nueva camada ya está exigiendo escribir su propia historia.

Y es que ambos tenistas pelearán por logros propios y épicos en la gran final del Abierto de Australia, la madrugada de este domingo.

Si el español se hace con el certamen, romperá techo: será el primer tenista en ganar 21 Grand Slams, superando por uno a sus dos archirrivales: Roger Federer y Novak Djokovic. Un logro histórico que el manacorí espera conseguir para inscribir su nombre en lo más alto del tenis mundial.

Por su parte, si Medvedev gana el trofeo en tierras oceánicas, empezará el camino para ser el mejor del mundo y desplazar en esa posición a un Novak Djokovic (1°) hegemónico, quien no pudo jugar el torneo tras ser expulsado del país por no estar vacunado. Además, si triunfa, será su segundo Grand Slam consecutivo, tras imponerse en el US Open 2021, precisamente, ante el serbio, cuando le impidió completar el Grand Slam calendario.

Nadal se encuentra con su mejor tenis

El recorrido que tuvo que hacer Nadal para la final no estuvo exento de momentos épicos. El español, que hace unos meses se planteó el retiro debido a una lesión en el pie izquierdo, se plantó en la final con un impecable recorrido, en el que perdió 4 sets. Primero, venció cómodamente al estadounidense Marcos Giron (66°) por parciales de 6-1, 6-4 y 6-2. Luego, se vio las caras con el alemán Yannick Hanfmann (126°), al que despachó en tres sets: 6-2, 6-3 y 6-4.

En tercera ronda, le ganó al ruso Karen Khachanov (30°) por 6-3, 6-2, 3-6 y 6-1, partido en el que el español perdió su primer parcial. En octavos, pasó por encima del francés Adrian Mannarino (69°) con un registro de 7-6(14), 6-2 y 6-2, en un partido que tuvo un épico tie break.

En cuartos de final tuvo el partido más complejo de su recorrido. Ahí, se vio las caras con el canadiense Denis Shapovalov (14°), a quien pudo ganar en cinco sets por 6-3, 6-4, 4-6, 3-6 y 6-3. Finalmente, en semifinales Nadal sacó a relucir su mejor tenis y, en una impecable actuación, doblegó al italiano Matteo Berrettini (7°) en cuatro parciales: 6-3, 6-2, 3-6 y 6-3.

El paso firme de Medvedev

El ruso, al igual que su contrincante, también tuvo un paso firme por Australia. El número dos del mundo venció en primera ronda al suizo Henri Laaksonen (91°) por 6-1, 6-4 y 7-6(3). En segunda ronda, enfrentó al local Nick Kyrgios (115°), a quien doblegó en parciales de 7-6(1), 6-4, 4-6 y 6-2.

Luego, venció inapelablemente al neerlandés Botic Van de Zandschulp (57°) por 6-4, 6-4, 6-2. Ya en octavos de final, Medvedev se topó con el estadounidense Maxime Cressy (70°), a quien doblegó en cuatro sets: 6-2, 7-6(4), 6-7(4) y 7-5.

Al igual que Nadal, en cuartos de final encontró su mayor escollo, cuando se vio las caras ante el canadiense Felix Auger-Aliassime (9°), al que venció no sin problemas en cinco parciales: 6-7(4), 3-6, 7-6(2), 7-5 y 6-4. En tanto, en semifinal, el ruso también pudo desplegar ya ese tenis sólido, logrando derrotar al griego Stefanos Tsitsipas (4°) por 7-6(5), 4-6, 6-4 y 6-1.

Un cara a cara generacional

En el cara a cara entre ambos Nadal saca ventaja. De las cuatro ocasiones en las que se han enfrentado, Rafa ganó los tres primeros, que fueron en el Masters 1.000 de Canadá, en el US y en el ATP Finals, todos ellos en 2019. La única victoria que registra el moscovita fue en las semifinales del ATP Finals de 2020.

Ahora, será la quinta vez que se topan y la primera que sucede en una final. La vieja guardia del tenis contra la nueva.

En el Rod Laver Arena se dará un hito importante. O gana un Nadal que representa a las viejas glorias del tenis y se consagra como el más ganador de los Grand Slam, o la victoria se la queda el ruso, quien forma parte de una nueva camada que espera dominar el tenis por muchos años más.

A las 05:30 de la mañana, hora chilena, se dará inicio a este partido que marca un choque generacional.