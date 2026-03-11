SUSCRÍBETE
    “Una noche absolutamente surrealista”: Bam Adebayo hace historia en la NBA y supera marca histórica de Kobre Bryant

    El centro de los Miami Heat anotó 83 puntos en la victoria de Miami Heat sobre los Washington Wizards. Solo quedó detrás de los 100 de Wilt Chamberlain.

    Por 
    Diego Donoso
    El estadounidense logró el hito ante los Washington Wizards. Foto: AP.

    Este martes se hizo historia en la victoria de Miami Heat sobre los Washington Wizards por 150-129. Bam Adebayo, el centro de los de Florida, anotó 83 puntos y se convirtió en la segunda marca más alta en la NBA. Además, estableció dos récords en cantidad de tiros libres anotados e intentados.

    El estadounidense inició la noche con una capacidad anotadora poco antes vista en su juego, ya que terminó el primer cuarto con 31 puntos, al descanso tenía 43 y cerró el tercero con 63. El de 2 metros de altura disputó 42 minutos de los 48 posibles.

    El entrenador de los Heat, Erik Spoelstra, declaró que lo hecho por Adebayo fue “una noche absolutamente surrealista”. “Obviamente, hemos tenido la suerte de ser parte de muchos momentos importantes en este estadio. Este, simplemente sucedió. Los momentos ocurren, y estoy agradecido de que todos podamos ser parte de ellos y presenciarlos”, comentó el técnico.

    La cantidad de puntos no fue el único récord que estableció, pues también dejó una nueva marca en los tiros libres. El centro tiró 43 veces y sumó al marcador con 36 de ellos, ambas cifras sientan un nuevo precedente en la liga.

    “Wilt, yo, luego Kobe”

    El ahora histórico basquetbolista se mostró emocionado por lo que logró. Celebró junto a sus compañeros y después no pudo contener las lágrimas con su madre, Marilyn Blount.

    Con sus 83 puntos, superó por dos unidades a quien ostentaba su puesto: Kobe Bryant. El fallecido basquetbolista dejó 81 en un duelo en 2006 y fue un hito que parecía difícil de romper. Sin embargo, Bam, que idolatraba al de los Lakers, alcanzó lo impensado.

    Wilt Chamberlain sigue como el máximo anotador en un mismo partido con los 100 puntos que se embolsó en 1962, vistiendo la camiseta de los Philadelphia Warriors en la victoria por 169-147 ante los New York Knicks.

    Adebayo habló en el Kaseya Center, casa del elenco de Miami, al final del enfrentamiento. Él deportista se mostró iluso por su noche. “Wilt, yo, luego Kobe. Parece una locura”.

    “No pensé que sería el 83. Pero vivir este momento es surrealista, porque poder hacerlo en casa, frente a mi madre, frente a mi gente, frente a la afición local, es una marca en la historia que se recordará para siempre”, afirmó.

