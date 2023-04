Universidad Católica vs. Colo Colo: día y hora del partido, y dónde ver el clásico por TV

En el retorno del fútbol de Primera División tras los recesos por fecha FIFA y Copa Chile, Universidad Católica y Colo Colo protagonizan el partido más atractivo de la fecha 10 del Campeonato Nacional. Los cruzados vienen de clasificar angustiosamente en el certamen copero tras igualar y vencer por penales a Deportes Colina, mientras que —por el mismo certamen— el Cacique dio cuenta de Santiago City 2-0 en el Estadio Monumental.

El árbitro del compromiso será Cristián Garay.

Día y hora del clásico entre Universidad Católica y Colo Colo

El clásico entre Universidad Católica y Colo Colo está fijado para este sábado 15 de abril a contar de las 15:00 horas. Sigue todas las alternativas de este pleito a través de El Deportivo.

Dónde se juega el clásico Universidad Católica vs. Colo Colo

El clásico entre la UC y Colo Colo se disputará en el estadio Santa Laura, sin venta de entradas para los hinchas de Colo Colo.

Ver Universidad Católica vs. Colo Colo por TV

El partido entre Universidad Católica y Colo Colo lo puedes ver a través de la señal de TNT Sports HD y TNT Sports 2.

Ver Universidad Católica vs. Colo Colo por streaming

Por streaming, puedes seguir el partido entre Universidad Católica y Colo Colo a través de Estadio TNT Sports y TNT Sports Go. Además, puedes sintonizar las diferentes radios que cubren a cruzados y albos.

La previa de la UC para el clásico

Al iniciar la fecha, Universidad Católica marcha en el segundo puesto de la tabla de posiciones con 18 puntos, a tres del puntero Huachipato. Por ello, el partido ante Colo Colo es clave en la intención de alcanzar a los acereros (que deben visitar a Deportes Copiapó).

Gary Kagelmacher manifestó que el pleito ante Colo Colo puede ser un punto de inflexión para los cruzados: “Se generan muchas expectativas, en un estadio que va a estar lleno. Son muchas emociones que hay que controlar en la semana, puede ser un punto de partida para lo que viene”.

Considerando que la UC viene de un decepcionante partido ante Deportes Colina, rival al que no pudieron ganarle en el tiempo reglamentario, Kagelmacher consideró que “estamos en una situación irregular, pero a tres puntos del puntero, así que las cosas se están haciendo bien. Tenemos que ser más regulares en el juego y resultado”.

“Como equipo lo hablamos: hay que mantener la calma y la unión. Esto recién empieza. Queda muchísimo y necesitamos de todos. Estoy convencido de que vamos a encontrar regularidad. La única forma es todos juntos y remando para el mismo lado”, cerró.

La previa de Colo Colo para el clásico

No ha tenido un buen arranque de torneo Colo Colo. De hecho, el actual campeón apenas marcha en el séptimo puesto con 14 puntos. Y si todavía quiere revalidar la corona, debe comenzar ya a escalar posiciones partiendo por vencer a Universidad Católica.

El defensa uruguayo de Colo Colo, Maximiliano Falcón, describió al rival: “Creo que Universidad Católica es un equipo parejo, en todas las líneas tienen buenos jugadores. Hay que tratar de reforzar nuestras armas en poder lastimar”.

También se refirió al duelo que tendrá con el goleador cruzado Fernando Zampedri: “Me gustan los desafíos y me gusta jugar contra jugadores que están en su mejor nivel, así yo también me mido. Trataremos de que Zampedri no esté libre en el área. En lo grupal trataremos de contagiarnos de energía positiva”.

En cuanto al ánimo al interior del Cacique, Falcón expresó que “en el análisis general, creo que el equipo está muy bien y hay un ambiente muy positivo. Vamos a ir partido a partido para seguir sumando en la tabla”.