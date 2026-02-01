SUSCRÍBETE POR $1100
    Uno de los deseos de Ortiz para Colo Colo: Víctor Dávila convierte su primer gol del año en triunfo del América

    El atacante nacional, solicitado por el entrenador del Cacique, anotó en la primera victoria de las Águilas en el Clausura de México.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    Víctor Dávila anotó en el triunfo del América. Foto: @ClubAmerica

    Colo Colo todavía no da por cerrado el mercado de pases, para reforzar un plantel que vio partir solo en unos días a Lucas Cepeda y Esteban Pavez. Se aguarda por la incorporación de un mediocampista central. En el afán de sumar variantes, Fernando Ortiz propuso nombres relevantes para potenciar, sobre todo, su ofensiva: Diego Valdés y Víctor Dávila. El problema radicaba en los costos de estas potenciales operaciones, porque los albos no cuentan con espalda económica.

    Según dio a conocer El Deportivo, el DT se comunicó con Dávila con el objetivo de convencerlo de recalar en el Cacique y así encaminar su salida del América de México. Precisamente, en las Águilas surgió el nexo entre ambos.

    Justo en el día en el cual los albos debutaron en la Liga de Primera con una clara derrota con Deportes Limache, el futbolista formado en Huachipato volvió al gol. Fue titular y anotó en la victoria de los azulcremas 2-0 sobre Necaxa, por la cuarta fecha del Clausura de México.

    El equipo más grande de México, dirigido por el brasileño André Jardine, necesitaba ganar para aplacar las críticas luego de un mal inicio de torneo. En el primer tiempo encontró los goles que le entregaron el triunfo. En los 36′, Brian Rodríguez abrió el marcador.

    Luego llegaría el turno para Dávila. En los 39′, Rodríguez encabeza un contragolpe y luego cede al exjugador de León, quien para el balón con el pie derecho y define con la zurda. Fue el primer gol del año para el futbolista nacional. En duelos oficiales, no anotaba desde el 24 de agosto, al Atlas, por el Apertura ’25.

    Si bien el panorama era sombrío para Víctor Dávila, teniendo la puerta abierta para encontrar un nuevo equipo y tener regularidad, el horizonte puede mejorar, ya que el América perdió a dos valores importantes. Uno es el francés Allan Saint-Maximin, quien se desvinculó luego de acusar racismo. El otro es el español Álvaro Fidalgo, quien volvería a su país. Ficharía en el Betis de Manuel Pellegrini.

    Fue la primera victoria del América en el Clausura 2026. Llegó a cinco puntos luego de cuatro partidos. Es más: hoy anotó los únicos dos goles que lleva en el campeonato.

