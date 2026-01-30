Víctor Dávila es la urgencia de Fernando Ortiz: Colo Colo reactiva negociación con América tras llamado del DT al jugador

Víctor Dávila, en el amistoso de la Selección ante Paraguay, en el que fue figura (Foto: Photosport)

El miércoles, Blanco y Negro había dado por cerrado el plantel de Colo Colo para la temporada 2026. Los albos se bajaban de la opción de un fichaje bombástico. Hasta ahí, Diego Valdés y Víctor Dávila eran mencionados con fuerza como opciones para reforzar al Cacique. Los nombres fueron propuestos específicamente por Fernando Ortiz, quien los dirigió en el América. El entrenador ha sido enfático en el sentido de que esperará nuevas piezas hasta el cierre del libro de pases. De hecho, el DT se comunicó con Dávila con el objetivo de convencerlo de recalar en Pedreros y así encaminar su salida del América de México.

En ambos casos, la traba era el costo. Un factor crucial para un club que está en pleno proceso de ajuste, considerando que no participará en torneos internacionales y, por lo mismo, verá afectadas sus finanzas. De hecho, la señal fue clara: solo se exploraría la opción de un volante defensivo en el mercado local, para reemplazar a Esteban Pavez, siempre que surgiera una opción conveniente.

Víctor Dávila es la urgencia de Fernando Ortiz: Colo Colo reactiva negociaciones con el América por la presión del DT

En las últimas horas, Dávila resurgió como opción para el Cacique. En Macul advierten que en la reunión de directorio convocada para este viernes, a las 13 horas, puede haber sorpresas. En esa cita, teóricamente la última para tratar el capítulo de los fichajes, la gerencia deportiva tendrá que informar de los últimos avances en el caso de las tratativas con el ariete y con el club azteca.

La fórmula parece definida: los aztecas aceptarían un préstamo por un año, asumiendo la mitad del salario del atacante. Igualmente, el esfuerzo albo tendrá que ser cuantioso. En Macul hay una referencia: el costo que tendrá que solventar el Cacique será levemente superior a los $ 75 millones mensuales que costaba tener en el plantel a Sebastián Vegas. En el caso del central, la otra parte del sueldo estaba ‘subvencionada’ por el Monterrey. El desembolso por Dávila rondaría los $ 80 millones cada 30 días. Lo instalaría en el top 5 de los sueldos del Cacique.

Víctor Dávila, en el América.

Un consagrado

El iquiqueño, de 28 años, irrumpió en el fútbol nacional con la camiseta de Huachipato. Con los acereros disputó 41 encuentros. Marcó tres goles y aportó dos asistencias.

El Necaxa fue su puerta de entrada al fútbol mexicano, en 2017. En dos temporadas, disputó 42 duelos, anotó 13 conquistas y dio seis cesiones de gol.

El Pachuca fue su estación siguiente en la carrera del nortino. 56 goles en tres temporadas lo instalaron como un nombre respetado en el país norteamericano. El León lo fichó después. En cuatro calendarios, disputó 103 duelos y marcó en 32 ocasiones.

Entre 2023 y 2024 tuvo su única opción en el fútbol europeo: militó en el CSKA Moscú. En la escuadra rusa participó en 38 compromisos, con seis goles y siete asistencias.

Las últimas dos temporadas las ha afrontado en la escuadra de Las Águilas, donde fue campeón de la Liga MX, en 2024. Suma 40 partidos y 1′ anotaciones.