SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Víctor Dávila es la urgencia de Fernando Ortiz: Colo Colo reactiva negociación con América tras llamado del DT al jugador

    Los albos insisten en el fichaje del delantero, quien se ha transformado en la última obsesión del entrenador, quien lo dirigió en México. El Cacique extremará recursos para su fichaje.

    Por 
    Christian González
     
    Cristian Barrera
    Víctor Dávila, en el amistoso de la Selección ante Paraguay, en el que fue figura (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    El miércoles, Blanco y Negro había dado por cerrado el plantel de Colo Colo para la temporada 2026. Los albos se bajaban de la opción de un fichaje bombástico. Hasta ahí, Diego Valdés y Víctor Dávila eran mencionados con fuerza como opciones para reforzar al Cacique. Los nombres fueron propuestos específicamente por Fernando Ortiz, quien los dirigió en el América. El entrenador ha sido enfático en el sentido de que esperará nuevas piezas hasta el cierre del libro de pases. De hecho, el DT se comunicó con Dávila con el objetivo de convencerlo de recalar en Pedreros y así encaminar su salida del América de México.

    En ambos casos, la traba era el costo. Un factor crucial para un club que está en pleno proceso de ajuste, considerando que no participará en torneos internacionales y, por lo mismo, verá afectadas sus finanzas. De hecho, la señal fue clara: solo se exploraría la opción de un volante defensivo en el mercado local, para reemplazar a Esteban Pavez, siempre que surgiera una opción conveniente.

    Víctor Dávila es la urgencia de Fernando Ortiz: Colo Colo reactiva negociaciones con el América por la presión del DT

    En las últimas horas, Dávila resurgió como opción para el Cacique. En Macul advierten que en la reunión de directorio convocada para este viernes, a las 13 horas, puede haber sorpresas. En esa cita, teóricamente la última para tratar el capítulo de los fichajes, la gerencia deportiva tendrá que informar de los últimos avances en el caso de las tratativas con el ariete y con el club azteca.

    La fórmula parece definida: los aztecas aceptarían un préstamo por un año, asumiendo la mitad del salario del atacante. Igualmente, el esfuerzo albo tendrá que ser cuantioso. En Macul hay una referencia: el costo que tendrá que solventar el Cacique será levemente superior a los $ 75 millones mensuales que costaba tener en el plantel a Sebastián Vegas. En el caso del central, la otra parte del sueldo estaba ‘subvencionada’ por el Monterrey. El desembolso por Dávila rondaría los $ 80 millones cada 30 días. Lo instalaría en el top 5 de los sueldos del Cacique.

    Víctor Dávila, en el América.

    Un consagrado

    El iquiqueño, de 28 años, irrumpió en el fútbol nacional con la camiseta de Huachipato. Con los acereros disputó 41 encuentros. Marcó tres goles y aportó dos asistencias.

    El Necaxa fue su puerta de entrada al fútbol mexicano, en 2017. En dos temporadas, disputó 42 duelos, anotó 13 conquistas y dio seis cesiones de gol.

    El Pachuca fue su estación siguiente en la carrera del nortino. 56 goles en tres temporadas lo instalaron como un nombre respetado en el país norteamericano. El León lo fichó después. En cuatro calendarios, disputó 103 duelos y marcó en 32 ocasiones.

    Entre 2023 y 2024 tuvo su única opción en el fútbol europeo: militó en el CSKA Moscú. En la escuadra rusa participó en 38 compromisos, con seis goles y siete asistencias.

    Las últimas dos temporadas las ha afrontado en la escuadra de Las Águilas, donde fue campeón de la Liga MX, en 2024. Suma 40 partidos y 1′ anotaciones.

    Más sobre:Colo ColoVíctor DávilaFernando OrtizAméricaFútbolFútbol NacionalLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo se verán los Beatles en sus películas biográficas de 2028

    “Afectó la integridad del sistema de justicia”: exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco queda en prisión preventiva

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga y sostiene: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones

    Reportan masivo corte de luz en regiones del sur: más de 100 mil clientes sin suministro

    CMF multa a Banco Santander por error en cálculo de valor económico que afectó requerimientos patrimoniales

    Lo más leído

    1.
    Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

    Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

    2.
    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    3.
    El millonario premio que se embolsó el Betis de Manuel Pellegrini por clasificar a octavos de final de la Europa League

    El millonario premio que se embolsó el Betis de Manuel Pellegrini por clasificar a octavos de final de la Europa League

    4.
    Tras amenazas de la barra: autoridades le exigen más medidas de seguridad a la U para su debut ante Audax en el Nacional

    Tras amenazas de la barra: autoridades le exigen más medidas de seguridad a la U para su debut ante Audax en el Nacional

    5.
    Histórico: Novak Djokovic vence a Jannik Sinner y chocará contra Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia

    Histórico: Novak Djokovic vence a Jannik Sinner y chocará contra Carlos Alcaraz en la final del Abierto de Australia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    “Afectó la integridad del sistema de justicia”: exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco queda en prisión preventiva
    Chile

    “Afectó la integridad del sistema de justicia”: exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco queda en prisión preventiva

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga y sostiene: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    Reportan masivo corte de luz en regiones del sur: más de 100 mil clientes sin suministro

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones
    Negocios

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones

    CMF multa a Banco Santander por error en cálculo de valor económico que afectó requerimientos patrimoniales

    Tras cifras sectoriales, expertos proyectan un Imacec de diciembre incluso bajo 1%

    De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica
    Tendencias

    De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica

    “Si me tocas, te atraparé”: graban a un agente del ICE intentando entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Víctor Dávila es la urgencia de Fernando Ortiz: Colo Colo reactiva negociación con América tras llamado del DT al jugador
    El Deportivo

    Víctor Dávila es la urgencia de Fernando Ortiz: Colo Colo reactiva negociación con América tras llamado del DT al jugador

    Tras amenazas de la barra: autoridades le exigen más medidas de seguridad a la U para su debut ante Audax en el Nacional

    Sin cuerdas ni arneses y a 15 metros de altura: el festival de escalada que se toma Valdivia

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Cómo se verán los Beatles en sus películas biográficas de 2028
    Cultura y entretención

    Cómo se verán los Beatles en sus películas biográficas de 2028

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump
    Mundo

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

    Trump califica de “agitador” y presunto “insurrecto” al enfermero que agentes de ICE mataron en Minneapolis

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago