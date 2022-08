US Open: Christian Garin logra una gran remontada y vuelve a festejar una victoria tras su complicada lesión

No lo venía pasando bien. Christian Garin (82º) necesitaba imperiosamente volver a las victorias luego de más de un mes lesionado de la muñeca izquierda y con un desplome importante en el ranking, principalmente originado por la polémica decisión de la ATP de no darle puntos a Wimbledon, torneo donde el chileno llegó a cuartos de final. Por eso, lo que sucediera en la primera ronda del US Open iba a ser un buen termómetro para saber su real condición física y también tenística. Y, a pesar de un complejo comienzo, Gago logró superar por 3-6, 7-6 (3), 7-5 y 6-1 al checo Jiri Lehecka (61º).

El encuentro fue de menos a más para el pupilo de Pepe Vendrell. Un comienzo errático, con un europeo jugando bastante suelto, hizo que el nacional quedara rápidamente en desventaja. Dos quiebres en el primer set bastaron para sembrar las dudas sobre qué esperar realmente. Minutos después, el panorama se puso mucho peor, luego de que en el segundo parcial Lehecka volviera a romper y llegara a ponerse 5-2. Sin embargo, Garin sacó lo mejor de su repertorio y con una gran actitud puso por delante la jerarquía para empatar y llevar todo al tie break, donde jugó impecable y lo cerró por 7-3.

Con el partido igualado, ambos tuvieron la posibilidad de desnivelar. De hecho, se repitió la tónica del set anterior y nuevamente el chileno quedó con un break abajo. Esta vez, eso sí, reaccionó más rápido para igualar. De ahí, la paridad se rompería con un quiebre en el duodécimo game para comenzar a sentenciar el encuentro.

El último set fue un verdadero paseo para Garin, quien con una derecha bastante suelta y su característico buen revés puso de cabeza a su rival, que falló mucho y que psicológicamente quedó destruido luego de las remontadas del jugador nacional. Así no fue extraño que el capítulo terminara con un expresivo 6-1, luego de tres horas y siete minutos de juego.

En cuanto a los números, Gago completó 31 tiros ganadores y 44 errores no forzados. En este último ítem fue bastante superior a su adversario, quien cometió 66 fallos, una cifra que explica la diferencia, especialmente en los momentos claves del encuentro.

Por el paso a la siguiente ronda, el tenista nacional se medirá con el australiano Álex de Miñaur (20º), quien superó por 7-5, 6-2 y 6-3 al serbio Filip Krajinovic (44º). El único enfrentamiento entre ambos se produjo en los octavos de final de Wimbledon, donde Garin remontó una desventaja de dos sets para imponerse por 2-6, 5-7, 7-6 (3), 6-4 y 7-6 (6).