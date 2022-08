Quili Vilches repasa su llanto tras anotarle a Colo Colo: “Fue muy emocionante; con suerte hago un gol al año y ahora hice dos”

“Olé, Olé, Olé, Olé...Quili....Quili”. Los compañeros de Christian Vilches, el defensor de La Calera, hacen fila en el camarín del estadio Nicolás Chahuán para abrazar al jugador que acaba de sentenciar la victoria frente a Colo Colo. Dos goles del nacido en Quilicura le valieron al cuadro de la Quinta Región para imponerse por 2-1 al Cacique, en puntos que resultan clave en la lucha por arrancar de las posiciones de descenso.

El ex jugador de Colo Colo y Universidad de Chile está visiblemente emocionado. Incluso, tras anotar el segundo gol, en los descuentos, llora de alegría. “Fue emocionante, por todo lo que estamos viviendo. Pelear el descenso, enfrentar a Colo Colo. Nunca había hecho dos goles un partido. Con suerte hago uno al año y ahora hice dos”, dice, entre risas, al ser consultado por El Deportivo.

No oculta su emoción por la alegría que también significó su anotación entre sus compañeros. “Varios se emocionaron por mí. Fue algo lindo. Es un triunfo que merecíamos por la forma en la que trabajamos. No merecemos estar en esta situación. Fue un premio, un alivio”, señala.

Es que el rival que estaba al frente llegaba en lo más alto del certamen. Y con la ventaja clara para sumar la estrella 33 del club de Macul. “Sabíamos que era muy difícil. Son puntos que no se pueden contar porque sabíamos cómo venía Colo Colo, que venía de ganar todos los partidos. Sabíamos que será muy difícil. Fue sorpresivo”, reconoce.

La Calera marcha hoy en la posición 12, a cinco puntos del descenso. “Se armó un equipo para pelear arriba, para pelear en la Sudamericana. Hicimos un muy buen papel en Sudamericana y podríamos haber seguido si no nos joden en Brasil. En el campeonato nos costó muchísimo porque empezamos con muchos jugadores lesionados”, expresó.

Vilches, de paso, analiza la dura batalla que se vivirá en la parte baja de la tabla. Universidad de Chile, su ex club, Antofagasta, La Serena y Coquimbo luchan por arrancar del descenso.

“Está duro, pero para nosotros también. No nos alejamos mucho de la situación. Hay que seguir trabajando duro. Quizas nos da para soñar con algún torneo internacional. ¿La U? Me sorprende lo de la U, es sorprerndente que la U esté peleando de nuevo el descenso. Debe ser una presión enorme. No me gustaría estar en los zapatos de los muchachos de la U”, cerró.