Esperan por Niemann: la lista de figuras que pasaron del PGA Tour al LIV Golf

“Va, pero aún no firma”, dijo Carlos Rodríguez, manager de Joaquín Niemann. El 12 de agosto El Deportivo informaba sobre una tentadora oferta del LIV Golf al deportista nacional. De inmediato comenzaron los rumores sobre la salida del chileno del PGA Tour, los que durante esta jornada fueron confirmados. Según medios internacionales, la incipiente competición pagaría a Joaco una cifra que bordea los US$ 100 millones por su participación.

Pero esto no es algo nuevo. Durante este año una de las grandes noticias en el mundo del golf ha sido los grandes nombres que abandonaron el PGA Tour para disputar el LIV Golf, y el mejor latino en el ranking es solo una de esas figuras.

De Dustin Johnson a Phil Mickelson, el deportista mejor pagado del planeta

Estrellas mundiales son las que esperan por Niemann en la superliga saudí. Uno de los nombres que más ha llamado la atención es el de Dustin Johnson. El estadounidense, ex número 1 del mundo, ganador del US Open 2016 y el Masters de Augusta 2020, habría firmado por una suma cercana a los US$ 125 millones.

Dustin Johnson, este 2022 cuando todavía participaba en el PGA Tour. AP Photo/Ryan Kang

Otro que también estampó su nombre en el LIV Golf fue Phil Mickelson, el segundo golfista más ganador en la historia del PGA Tour. Con 52 años, obtuvo majors en seis oportunidades, y en la actualidad es uno de los principales rostros de esta nueva competencia. Según Forbes, considerando los dineros recibidos por este cambio, el nacido en California se convirtió en el deportista mejor pagado del mundo, desplazando al segundo lugar a Lionel Messi y a LeBron James en el tercero.

Además, otras estrellas del golf que competirán con el talagantino son Brooks Koepka (Estados Unidos), Bryson DeChambeau (Estados Unidos), Louis Oosthuizen (Sudáfrica), Kevin Na (Estados Unidos), Sergio Garcia (España), entre otras reconocidas figuras.