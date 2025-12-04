Vicente Pérez gana el Elite Junior Tour y luchará con otros tres juveniles por un cupo al Chile Classic

Vicente Pérez y la alegría del triunfo que lo pone en la lucha por un cupo al Chile Classic.

El éxito en la vida se gesta en función de las oportunidades. Este miércoles, al feliz término del I Elite Junior Tour Championship, cuatro golfistas juveniles fueron premiados con sus tiquetes al torneo clasificatorio del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank. Un paso más cerca de cumplir un sueño.

Vicente Pérez, Javier Santolaya, Juan Vial y Martín Sandoval hicieron los deberes del 1 al 3 de diciembre, en la última competencia del circuito de Joaquín Niemann en el Club de Golf La Dehesa para conseguir su pase a la última instancia clasificatoria al certamen que anualmente trae al Korn Ferry Tour a nuestro país, en marzo de 2026.

Redondeando una semana de ensueño, Vicente Pérez levantó los brazos en señal de victoria en la categoría de Varones Juveniles con un categórico score de -10 para el campeonato, con una última ronda de 71 golpes (-1), suficiente para lograr el objetivo.

“Increíble, súper contento, muy rico hacer buen score, relaja mucho”, comentó Pérez al término de la ronda, advirtiendo que fue conservador este miércoles: “Me las arreglé con lo pude, metí algunos putts y un birdie en el hoyo 18 para terminar bajo par”.

Preguntado acerca de sus expectativas para la final clasificatoria del próximo sábado en el Prince of Wales Country Club, dijo: “Sería increíble clasificarme, sin dudas, una de las mejores experiencias de mi vida”.

Un gran cierre de competencia, con 69 golpes (-3), aseguró a Javier Santolaya en la segunda posición en -6 para el campeonato, y así hacerse a un lugar en la ansiada fase clasificatoria del Astara Chile Classic presentado por Scotiabank, al igual que Juan Vial y Martín Sandoval, terceros en -2.

La gran fiesta de este miércoles también celebró el cierre del ranking por categorías del 2025, entregando a sus ganadores un beneficio económico de 1 millón de pesos, que se destinará a costear indumentaria, viajes o inscripciones a torneos que abonen a su preparación deportiva.

Campeones del Ranking 2025

• 6 & under: Marcos Escanez

• 7–8 años: Joaquín Cortés

• Peques Varones: Pedro Araya

• Peques Damas: Lucía Monge

• Infantil Varones: Pedro Orueta

• Infantil Damas: Antonia Sáez

• Pre Juvenil Varones: Samuel Trucco

• Pre Juvenil Damas: Manuela Aceves

• Juvenil Varones: Martín Sandoval

• Juvenil Damas: Constanza Maldonado