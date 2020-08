Vidal y Messi dinamitan al Barça

Arturo Vidal y Lionel Messi ahogan aún más al Barcelona. Lo dinamitan con sus declaraciones y acciones. Mientras el Rey cuestiona la política deportiva del club catalán, Messi cumple su palabra y se ausenta de la citación de su elenco para realizarse las pruebas PCR de cara al retorno a las prácticas. Ya parece decretado: no será más culé.

La huida del 10 del Camp Nou está decidida, pese a la advertencia de La Liga. Este último lanzó un comunicado en el que advierte a la Pulga que deberá pagar la cláusula de salida fijada en 700 millones de Euros en caso de querer marcharse: “El contrato se encuentra actualmente vigente y cuenta con una ‘cláusula de rescisión’”, señala el escrito.

Leo quiere dejar de ser azulgrana a toda costa. Si no ha dejado el Barça es solamente porque existe una cláusula que impide que abandone el equipo ya. Sin embargo, el futbolista insiste en que eso solo era válido hasta el fin de la temporada 2019-2020, razón por la que optó simplemente por desaparecer.

Horas antes, en diálogo con Daniel Habif en Youtube, Vidal disparó contra su actual elenco. El chileno sí se sometió a los exámenes PCR, a la espera de definir su futuro: “Barcelona tiene que cambiar muchas cosas. Un equipo, que yo pienso es el mejor del mundo, no puede tener 13 jugadores profesionales y los demás sean menores”, fueron unas de sus declaraciones que dieron vuelta en todo el mundo.

El oriundo de San Joaquín se refirió, además, a su quiebre con Claudio Bravo. “Últimamente hemos estado en la Selección, pero amigos no seremos nunca más. Pero compañeros y defender la Selección lo vamos a hacer con el máximo de nuestras fuerzas”, remató.

El nuevo destino de Vidal, quien está en carpeta del Inter de Milán y de la Juventus para la próxima temporada, aún es desconocido. Eso sí, al ser consultado al respecto, no escondió su preferencia con la Vecchia Signora que hoy dirige Andrea Pirlo, con quien coincidió en el cuadro de Turín. “Pasamos muchas cosas lindas, y si me llama él (Pirlo)... A Juventus la llevo en mi corazón, si me llama, feliz, pero uno tiene que estar tranquilo”, dijo.

El cuadro culé inicia hoy las prácticas, en medio de una de las mayores crisis de su historia. Y es prácticamente un hecho que Messi no estará junto al plantel. Y que Vidal buscará un nuevo destino tras la negativa de Koeman de querer tenerlo para la próxima temporada.

Según informó el medio español Mundo Deportivo, este miércoles será clave para el futuro de la Pulga. Su padre y representante, Jorge, tiene programada una reunión con el presidente del club, Josep Bartomeu, para resolver la situación. Se espera que ese día se conozcan novedades sobre el caso de Leo, uno de los que desató la crisis.