Video: El inesperado corte de luz que sorprendió a Brasil y Suiza en el Mundial

Cuando se jugaban los 43 minutos de la fracción inicial en el duelo entre Brasil y Suiza, las luces del estadio 194 se apagaron durante algunos instantes. El Scratch se disponía a jugar un lanzamiento de rincón, cuando, sorpresivamente, quedaron a oscuras en el recinto. El apagón, de todas maneras, fue breve. Una vez que retornó la electricidad se retomó la acción.

A la postre, solo se agregó un minuto a los 45′ del primer tiempo. El juez salvadoreño Iván Barton no se complicó con la anómala situación. En un momento parecía comunicarse con sus asistentes, no obstante, fue tan breve la interrupción que no pasó a mayores.

El encuentro entre sudamericanos y europeos se da en el marco de la segunda fecha del grupo G Mundial de Qatar 2022. Durante la primera parte, casi todo el juego corrió por parte de Brasil, pero no logró batir al golero Yann Sommer.