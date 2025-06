El partido entre Argentina y Colombia fue caliente de principio a fin. Sobre el final, de hecho, hubo encontrones entre los jugadores de ambas escuadras y el equipo arbitral tuvo que intervenir para que las refriegas pasaran a mayores. Aunque los transandinos ya estaban clasificados, se tomaron el encuentro con alta intensidad. Los cafetaleros, por cierto, aunque llegan a la última fecha doble con cierta tranquilidad, tampoco se permitieron licencias.

Había otro motivo por el que ninguno de los equipos concedió licencia. Una cuenta pendiente, en rigor. El año pasado, ambas escuadras protagonizaron la final de la Copa América, en Estados Unidos. Argentina levantó el trofeo. En Colombia, las heridas no cierran.

“Vos dijiste que nos habían ayudado en la final”: el tenso cruce entre Messi y James Rodríguez

Al margen de las fuertes disputas con el balón de por medio, hubo palabrazos y enfrentamientos francos. El más llamativo se produjo entre Lionel Messi y James Rodríguez, las insignias de ambas escuadras.

Aunque ambos se cubrieron la boca al momento del intenso intercambio de palabras, la televisión argentina logró descifrar el fuerte contenido del diálogo. “Vos dijiste que nos habían ayudado en la final”, le reprochó la figura del Inter Miami al mediocampista que hoy milita en el León, de México, según captó TyC Sports. Ambos conocieron la elite del fútbol mundial cuando vistieron las camisetas del Barcelona y el Real Madrid.

“Yo no he dicho nada”, intentó defenderse el colombiano, desacreditando la acusación que le planteaba el transandino. Messi no aceptó el argumento y volvió a disparar. “Hablas mucho”, le criticó.

Hubo más palabras cruzadas entre ambos, de las que no pudo determinarse el contenido pues ambos tomaron la precaución de cubrirse la boca.

Rodríguez fue uno de los focos del hostigamiento de los jugadores argentinos. De hecho, la intervención de La Pulga se produce en un momento en que lo encaraban los zagueros del equipo de Lionel Scaloni.