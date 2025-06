Yasmani Acosta le pone fecha a su retiro

Yasmani Acosta ha sido uno de los deportistas con mejores resultados en el deporte chileno en los últimos años. En la lucha grecorromana, obtuvo diversos títulos desde que comenzó a competir por el Team Chile hace una década. Uno de sus resultados más importantes fue la medalla de plata que consiguió en París 2024, en donde definió el primer lugar ante Mijaín López, leyenda de todos los tiempos de este deporte.

El deportista de 36 años se sinceró. Actualmente está descansando, pero ya piensa en sus próximas competencias: “Me dieron un año sabático, así que he estado en un año prácticamente de relajo. Pero ya el próximo año se vienen competencias importantes, así que hay que llegar bien”, comenzó diciendo a CNN Chile.

Piensa en dejar la actividad

Sin embargo, Acosta fue más allá y también le puso fecha a su retiro de la actividad profesional: “Planeo retirarme en los Juegos Olímpicos, así que espero hacerlo de la mejor manera, con la medalla de oro que tanto yo espero y todos esperan también”, cerró.

Foto: Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

Cabe destacar que el chileno-cubano es el principal candidato a quedarse con la presea dorada en su categoría en la lucha grecorromana, puesto que el mencionado Mijaín López, también de Cuba, ya se retiró y no estará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

En enero de este año, en conversación con El Deportivo, ya anticipaba que quería ir por lo máximo en la cita olímpica que se realizará en Estados Unidos: “Los profesionales son muy competitivos y siempre me trazo metas altas. Estuve muy cerquita de ese objetivo. Así que mi próxima meta será superar la anterior, por lo que me queda ahora es buscar la medalla de oro”.

“He hablado con él (Mijaín López) luego de nuestra final. La pelea fue difícil, tanto físico como mentalmente, porque era un amigo de toda la vida. Me estuvo guiando todo el tiempo. Eso me jugó un poquito en contra. Luchar con alguien tan cercano se vuelve complejo. Pero bueno, ya no estará. El enfoque es entrenar mucho, no relajarme, porque hay muchos rivales que vienen detrás y se están preparando”, añadió en esa oportunidad.