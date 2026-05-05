Bci y ChileGlobal Ventures lanzan programa para impulsar startups en Latinoamérica y Miami

Bci, en alianza con ChileGlobal Ventures -área de emprendimiento, innovación e inversión de Fundación Chile- lanzó la séptima versión de Scale Bci, iniciativa dirigida a startups con validación comercial que buscan expandirse a nuevos mercados y levantar capital en el corto plazo.

La iniciativa contempla instancias de formación abiertas, mentorías y acompañamiento especializado, junto con espacios de vinculación con inversionistas, empresas y áreas del banco, con el objetivo de facilitar oportunidades comerciales y de apoyar procesos de financiamiento e internacionalización.

En sus seis versiones anteriores, Scale Bci ha acompañado a cientos de startups en su proceso de crecimiento, acumulando más de 1.000 horas de formación y mentorías. Las empresas que se han vinculado con soluciones financieras del banco y han registrado crecimientos de ventas superiores al 40%, mientras que 10 emprendimientos han participado en procesos de softlanding en mercados internacionales, a través de la gira de prospección en Miami.

“En Bci buscamos ir más allá del financiamiento, conectando a las startups con capacidades concretas del banco y con actores relevantes del ecosistema. A través de Scale Bci, facilitamos instancias de vinculación y evaluación que les permitan escalar sus negocios y abordar procesos de levantamiento de capital con mayor preparación”, señaló el gerente de pyme y emprendimiento de Bci, Héctor Silva.

Por su parte, el director de Corporate Venturing de ChileGlobal Ventures, Arturo Labbé, señaló que: “Scale Bci ha evolucionado hacia un programa que no solo prepara a startups para levantar capital, sino que también facilita conexiones reales con el ecosistema, incluyendo corporativos, inversionistas y el propio banco. Este año, el foco está en acelerar esa vinculación y abrir oportunidades concretas de crecimiento e internacionalización”.

El proceso considera una etapa inicial de masterclass abiertas a todos los postulantes, enfocadas en levantamiento de capital y expansión internacional. Posteriormente, se desarrollarán fases de diagnóstico y acompañamiento para un grupo acotado de emprendimientos.

En la etapa Scale Discovery, se seleccionarán 20 startups para fortalecer sus capacidades de gestión y preparación para nuevos mercados. Luego, 10 de ellas avanzarán a una etapa de vinculación con áreas de negocio del banco, con foco en explorar oportunidades comerciales y relacionarse con inversionistas y actores del ecosistema. En esta etapa, los emprendimientos podrán acceder a instancias de evaluación para avanzar en su preparación para financiamiento, además de generar redes con corporativos, expertos y fondos de capital.

El programa termina con un Demo Day, donde las startups finalistas presentarán sus soluciones ante inversionistas y ejecutivos del banco. Dos de las startups serán seleccionadas para participar en una gira de prospección en Miami, donde podrán vincularse con actores del ecosistema y explorar oportunidades de expansión en ese mercado.

Adicionalmente, los finalistas podrán acceder a instancias de visibilidad y conexión, como su participación en el encuentro internacional de emprendimiento ETM Day, así como a espacios de trabajo colaborativo en el Centro Nace de Bci.

Las postulaciones estarán abiertas hasta el 4 de junio en el sitio web www.scalebci.cl.