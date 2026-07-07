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    Emprendimiento

    España será el país invitado en el encuentro de emprendimiento ETMDay 2026

    Se proyecta un espacio de 500m2 dedicados a este país, además de una nutrida agenda de speakers y una muestra del Museo del Prado.

    Por 
    Daniel Fajardo
    Daniel Daccarett, cofundador de Emprende tu Mente y Laura Oroz Ulibarri, Embajadora de España en Chile

    En un evento realizado en la Embajada de España en Chile, la corporación Emprende tu Mente anunció a este país como la nación invitada para el ETMDay 2026, que se realizará los días 19, 20 y 21 de noviembre en el Parque Bicentenario, comuna de Vitacura.

    Uno de los principales espacios de esta participación será el Pabellón España, un espacio de 500 metros cuadrados, que buscará mostrar distintas expresiones del ecosistema de innovación y emprendimiento del país europeo. Además, los organizadores anunciaron que habrá una exposición del Museo del Prado de Madrid, uno de los más importantes del Viejo Continente.

    A esto se le suma la participarán reconocidos speakers españoles que aportarán distintas miradas sobre innovación, emprendimiento, negocios y conversación pública. “El objetivo será acercar a los asistentes a la identidad española y enriquecer la experiencia del evento desde una mirada amplia, que conecte cultura, conocimiento y oportunidades de colaboración”, anunció EtM en un comunicado. Cabe recordar que el año pasado, el país invitado fue India.

    “Contar con España como país invitado de EtMday 2026 es una tremenda oportunidad para fortalecer el puente entre ambos ecosistemas, abrir nuevas conversaciones y generar oportunidades concretas de colaboración, internacionalización e inversión”, señaló Daniel Daccarett, cofundador de Emprende tu Mente, quien además indicó que esperan que este evento no sólo sea el más grande de América Latina, sino, del mundo.

    Para hacerse una idea, según el ‘Informe 2026 Innovación España’, el país cuenta con más de 12.000 empresas con actividad en I+D, 5000 startups, 18 unicornios y una red de más de 300 incubadoras y aceleradoras, posicionándose como un referente para la creación, desarrollo y escalamiento de empresas innovadoras.

    “La presencia de España en EtMday 2026 busca visibilizar el apoyo a la innovación desde la política pública y el dinamismo de nuestro ecosistema, y, a través de ello, promover nuevas alianzas y abrir espacios de colaboración entre actores públicos y privados en áreas clave como negocios, investigación, tecnología o cultura”, agregó Laura Oroz Ulibarri, Embajadora de España en Chile.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientoetmetmdaystartupespañadaniel daccarett

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