La ambiciosa misión de 26 startups chilenas a cuatro ciudades claves de EEUU

Del 6 al 10 de octubre, una delegación de empresas tecnológicas, convocadas por ProChile, viajará por cuatro de las principales ciudades de ese país para mostrar la innovación chilena y abrir puertas en uno de los ecosistemas más competitivos del mundo.

Por 
Daniel Fajardo
La ambiciosa misión de 26 startups chilenas a cuatro ciudades claves de EEUU

El ecosistema emprendedor chileno se prepara para dar un salto estratégico al mercado más exigente del planeta. Entre el 6 y el 10 de octubre se desarrollará el Chile Tech Tour 2025, una misión organizada por ProChile que llevará a 26 startups, gremios y autoridades a cuatro ciudades clave de Estados Unidos: Washington D.C., Nueva York, Miami y San Francisco. La meta es clara: posicionar a Chile como un hub tecnológico confiable, innovador y con proyección internacional.

Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones de servicios chilenos, con un intercambio comercial que en 2025 ya supera los US$9.200 millones en el primer semestre. Sin embargo, también es un mercado maduro y competitivo, donde ganar visibilidad y generar redes de alto nivel es clave para abrir oportunidades reales de inversión y crecimiento.

La misión de 26 startups chilenas a cuatro ciudades de EEUU

Por eso la agenda del Chile Tech Tour combina reuniones con inversionistas, programas de softlanding, pitch sessions ante fondos de venture capital y encuentros con aceleradoras, universidades y líderes del ecosistema.

Las cuatro ciudades elegidas entregan oportunidades distintas, pero complementarias. En Washington se busca fortalecer vínculos institucionales y proyectar la imagen de Chile como socio tecnológico confiable.

Nueva York ofrecerá un escaparate ante inversionistas y empresas líderes del sector, mientras que Miami, con su rol de puente entre Estados Unidos y América Latina, será clave para startups de fintech, edtech e innovación social.

El gran cierre será en San Francisco, en plena Silicon Valley Tech Week, con sesiones junto a aceleradoras como Plug & Play, redes como Chile California Council y programas de softlanding de Berkeley y Stanford.

Rocketbot, una de las startups que participará del viaje.

Desde la agricultura a la educación

Entre las empresas participantes hay soluciones que van desde la inteligencia artificial aplicada a la agricultura, como Instacrops, hasta plataformas SaaS para medición de huella de carbono como Beeok, herramientas de automatización como Rocketbot y aplicaciones educativas como MUUD, entre otras. A ellas se suman gremios como ACTI, Chiletec y FinteChile, con el objetivo de mostrar no solo emprendimientos individuales, sino también la solidez del ecosistema chileno en su conjunto.

El detalle de todas las empresas que van es el siguiente:

  • Medible
  • SingularisVR
  • Rocketbot
  • Youtouch
  • Pegasi
  • Ninja Excel
  • Pipoll
  • Cedetec
  • AugeXP
  • Muud
  • Chef Legion
  • Ilógica
  • Instacrops
  • eGreen
  • T-Phite
  • Miido
  • Photio
  • Beeok
  • Lissi
  • Tet4D
  • Tesseract
  • Tu Cambio
  • Operon
  • Krino
  • Artificyan
  • Enteleqqia

