SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Emprendimiento

    Con un 35% de emprendimientos extranjeros, la IA innunda a la nueva generación de Start-Up Chile

    Más de 50 startups fueron seleccionadas por la aceleradora pública de Corfo. Casi el 60% declara utilizar la Inteligencia Artificial como tecnología principal.

    Por 
    Daniel Fajardo

    De un total de 1.296 postulaciones, Start-Up Chile, seleccionó a las 59 startups que formarán parte de su próxima generación (BIG 12) y que recibirán co-financiamiento de hasta $75 millones y un acompañamiento intensivo para hacer crecer sus negocios.

    Del total, 64% de los emprendimientos son chilenos, mientras que el 35% son extranjeros, provenientes principalmente de Perú (24%), seguidos de Colombia y Argentina (19% cada uno), México (10%), además de Uruguay, Suiza, Portugal, Polonia, Italia y Rusia.

    Esta generación, que comenzará su proceso de aceleración en septiembre, concentra soluciones innovadoras para la industria de la Salud y la Biotecnología (19%). Entre ellas, Amnova Biotech (Argentina), que está desarrollando una nueva terapia regenerativa para ayudar al corazón a sanar tras un infarto, y Glya (Colombia), una plataforma de salud digital que transforma el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas, migrando a un modelo asistencial continuo basado en datos.

    Otras industrias representadas son: Agricultura y Recursos Naturales (17%), Servicios Financieros y Herramientas TI (12% cada uno), Educación, Construcción, Marketing, Energía, Turismo, Legal, Recursos Humanos y Retail.

    Casi el 60% declara utilizar la Inteligencia Artificial como tecnología principal, una tendencia que se ha mantenido constante en las últimas tres generaciones de Start-Up Chile. Por ejemplo, Fiordo.ai (Rusia) desarrolla con esta herramienta un software para automatizar informes regulatorios y operativos para empresas acuícolas. También se encuentra SQUAIR (Colombia), un Copiloto de IA para refrigeración industrial que reduce hasta 30% la factura energética.

    En cuanto a participación femenina, el 24% de las startups seleccionadas son lideradas por una mujer. Entre ellas destaca DeRaíz (Chile), que convierte la borra de café en una nueva generación de biomateriales circulares, y MentorU (Chile), que es una plataforma de entrenamiento laboral para equipos comerciales. Las fundadoras podrán contar con apoyo especial a través de la iniciativa Female Founder Factor, la cual considera paridad de género en la etapa inicial Build, un porcentaje adicional de co-financiamiento en las fases más avanzadas y oportunidades de encuentro exclusivas.

    Las startups entrarán a los programas Build, Ignite y Growth según su nivel de desarrollo, a través de los cuales recibirán fondos de $15, $30 y $75 millones de co-financiamiento libre de participación accionaria, respectivamente. Además, recibirán espacio gratuito de co-work, mentorías y conexiones con corporativos e inversionistas.

    Más sobre:Hub EmprendeEmprendimientostartup chilestartupcorfo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los resultados de Tesla de Elon Musk no cumplen las expectativas del mercado

    Gobierno afirma que existió apertura al diálogo en debate por proyecto que modifica al SAE pese a críticas de la oposición

    Los resultados de la matriz de Google cumplen las expectativas, pero la firma eleva sus previsiones de gastos

    Quiroz desconoce advertencia de Sedini por cambios al Mepco y alza de combustibles: “No recuerdo que lo haya hecho, en absoluto”

    Comisión mixta aprueba compensación a municipios en la megarreforma y ambas Cámaras deberán votar nuevo articulado

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Este jueves llegaría “el temporal más intenso” de la semana: revisa las regiones y sectores afectados

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    Cómo el café puede ayudar al cuerpo a combatir el estrés y el envejecimiento, según un nuevo estudio

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Servicios

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    Seguro de Cesantía flexibiliza sus requisitos para sectores afectados por el sistema frontal: ¿Cómo solicitarlo?

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Rosalía en Chile: cómo comprar las últimas entradas disponibles para sus conciertos

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este jueves y viernes por el sistema frontal

    Gobierno afirma que existió apertura al diálogo en debate por proyecto que modifica al SAE pese a críticas de la oposición
    Chile

    Gobierno afirma que existió apertura al diálogo en debate por proyecto que modifica al SAE pese a críticas de la oposición

    Quiroz desconoce advertencia de Sedini por cambios al Mepco y alza de combustibles: “No recuerdo que lo haya hecho, en absoluto”

    Comisión mixta aprueba compensación a municipios en la megarreforma y ambas Cámaras deberán votar nuevo articulado

    Los resultados de Tesla de Elon Musk no cumplen las expectativas del mercado
    Negocios

    Los resultados de Tesla de Elon Musk no cumplen las expectativas del mercado

    Los resultados de la matriz de Google cumplen las expectativas, pero la firma eleva sus previsiones de gastos

    Quiroz dice que la situación fiscal está en mejor pie para enfrentar futuras alzas en las bencinas

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo
    Tendencias

    Por un frente frío: en qué regiones habrá rachas de viento de hasta 90 km/h, según el tiempo

    ¿Seguirá lloviendo en la Región de Coquimbo? Esto dice el pronóstico del tiempo

    ¿Qué se puede mejorar en las ciudades más afectadas por el último temporal en Chile?

    “Le incautó el celular a Chiqui Tapia”: prensa argentina revela ofensiva del FBI y la AFA reacciona con dureza
    El Deportivo

    “Le incautó el celular a Chiqui Tapia”: prensa argentina revela ofensiva del FBI y la AFA reacciona con dureza

    La ANFP suspende partido entre Coquimbo Unido y Universidad de Concepción por la emergencia climática

    BTS cobra su primera víctima: ministra Natalia Duco le pide la renuncia a la directora del IND Lorena Castillo

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27
    Tecnología

    ¿El mejor del Mundial? Mbappé será portada del nuevo EA Sports FC 27

    Cómo son los nuevos Samsung Galaxy Watch Ultra2 y Watch9 que llegan a Chile

    Samsung Galaxy Unpacked Julio 2026: nuevos plegables y wearables con IA

    Momoko Seto y la alabada cinta El Gran Viaje: “Nadie podría negar que estamos destruyendo nuestro planeta. Es un hecho”
    Cultura y entretención

    Momoko Seto y la alabada cinta El Gran Viaje: “Nadie podría negar que estamos destruyendo nuestro planeta. Es un hecho”

    Kneecap, la controvertida banda irlandesa debuta en Chile

    BTS al Nacional: ARMY celebra, productores piden nuevos protocolos y gobierno se alista para fans pernoctando

    El singular ascenso de Michelle Bolsonaro y su súbito protagonismo ante las presidenciales de Brasil
    Mundo

    El singular ascenso de Michelle Bolsonaro y su súbito protagonismo ante las presidenciales de Brasil

    Magistrado de EE.UU. fija para el 1 de junio de 2027 el inicio del juicio por narcotráfico contra Nicolás Maduro

    El pacto Washington-Riad que abre la puerta al enriquecimiento de uranio y enciende alarmas sobre la seguridad en Medio Oriente

    Té yogui
    Paula

    Té yogui

    María Rosa García, psicóloga y madre singular por donación: “Los niños no necesitan un papá y una mamá, necesitan cuidado y amor”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz