Con un 35% de emprendimientos extranjeros, la IA innunda a la nueva generación de Start-Up Chile

De un total de 1.296 postulaciones, Start-Up Chile, seleccionó a las 59 startups que formarán parte de su próxima generación (BIG 12) y que recibirán co-financiamiento de hasta $75 millones y un acompañamiento intensivo para hacer crecer sus negocios.

Del total, 64% de los emprendimientos son chilenos, mientras que el 35% son extranjeros, provenientes principalmente de Perú (24%), seguidos de Colombia y Argentina (19% cada uno), México (10%), además de Uruguay, Suiza, Portugal, Polonia, Italia y Rusia.

Esta generación, que comenzará su proceso de aceleración en septiembre, concentra soluciones innovadoras para la industria de la Salud y la Biotecnología (19%). Entre ellas, Amnova Biotech (Argentina), que está desarrollando una nueva terapia regenerativa para ayudar al corazón a sanar tras un infarto, y Glya (Colombia), una plataforma de salud digital que transforma el cuidado de pacientes con enfermedades crónicas, migrando a un modelo asistencial continuo basado en datos.

Otras industrias representadas son: Agricultura y Recursos Naturales (17%), Servicios Financieros y Herramientas TI (12% cada uno), Educación, Construcción, Marketing, Energía, Turismo, Legal, Recursos Humanos y Retail.

Casi el 60% declara utilizar la Inteligencia Artificial como tecnología principal, una tendencia que se ha mantenido constante en las últimas tres generaciones de Start-Up Chile. Por ejemplo, Fiordo.ai (Rusia) desarrolla con esta herramienta un software para automatizar informes regulatorios y operativos para empresas acuícolas. También se encuentra SQUAIR (Colombia), un Copiloto de IA para refrigeración industrial que reduce hasta 30% la factura energética.

En cuanto a participación femenina, el 24% de las startups seleccionadas son lideradas por una mujer. Entre ellas destaca DeRaíz (Chile), que convierte la borra de café en una nueva generación de biomateriales circulares, y MentorU (Chile), que es una plataforma de entrenamiento laboral para equipos comerciales. Las fundadoras podrán contar con apoyo especial a través de la iniciativa Female Founder Factor, la cual considera paridad de género en la etapa inicial Build, un porcentaje adicional de co-financiamiento en las fases más avanzadas y oportunidades de encuentro exclusivas.

Las startups entrarán a los programas Build, Ignite y Growth según su nivel de desarrollo, a través de los cuales recibirán fondos de $15, $30 y $75 millones de co-financiamiento libre de participación accionaria, respectivamente. Además, recibirán espacio gratuito de co-work, mentorías y conexiones con corporativos e inversionistas.