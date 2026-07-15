No basta con usar IA: solo el 20% de las empresas logra capturar su verdadero valor

Mientras el 88% de las empresas afirma haber incorporado inteligencia artificial en alguna parte de su operación, muy pocas consiguen que esa adopción se traduzca en mejores resultados económicos. Esa es una de las principales conclusiones de “Agentic AI en el ecosistema emprendedor chileno”, estudio elaborado por Endeavor Chile con el apoyo de Oracle y Acid Labs.

Gran parte de ese cambio pasa por los llamados agentes de IA, sistemas capaces de planificar y ejecutar tareas de forma autónoma. A diferencia de un chatbot tradicional, no solo responden preguntas: también pueden tomar decisiones y utilizar herramientas para cumplir un objetivo dentro de un proceso de negocio.

Según el informe, las empresas con mayor madurez en IA obtienen retornos 7,2 veces superiores al promedio y concentran cerca de tres cuartos del valor económico generado por esta tecnología. En contraste, la mayoría sigue desarrollando pilotos que nunca llegan a escalar.

Del piloto al impacto

El estudio analizó casos como Klarna, Amazon, Mercado Libre y Nubank, encontrando un patrón común: las empresas que obtuvieron mejores resultados no usaron la IA solo como un asistente, sino que le dieron autonomía para ejecutar tareas concretas.

Klarna, por ejemplo, implementó un agente capaz de gestionar disputas y devoluciones, manejando 2,3 millones de conversaciones y reduciendo el tiempo de respuesta de 11 minutos a menos de dos. Mercado Libre, en tanto, delegó en su agente Verdi parte de la resolución de conflictos entre compradores y vendedores.

Según Endeavor, el éxito de estas implementaciones no dependió del modelo de IA utilizado, sino de decisiones tomadas antes del despliegue: definir qué proceso automatizar, cuánto poder entregar al agente y cómo medir los resultados.

Uno de los errores más frecuentes -señala el repotre–es confundir adopción con éxito. Muchas empresas miden el número de usuarios o herramientas implementadas, pero no su impacto en el negocio. Las organizaciones que sí logran escalar evalúan la IA por indicadores concretos, como reducción de costos, aumento de ingresos o disminución de riesgos.

Para quienes recién comienzan, la recomendación de Endeavor es clara: antes de elegir una herramienta, definir qué proceso se quiere transformar, cómo se medirá el éxito y quién será responsable del proyecto.